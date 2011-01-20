به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، پل تمام فلزی سفید اهواز با دو پیاده رو، دارای دو دهانه بزرگ به طولهای ۱۳۶ و ۱۳۰ متر و سه دهانه میانی ۴۹ متری و دو دهانه کناری به طولهای ۱۲و ۲۰ متر است و تمامی قطعات آن توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند.

این پل بر روی پایه بتونی قرار دارد که در گذشته جهت عبور و مرور درشکه و وسایل نقلیه سبک، انسان و احشام مورد استفاده قرار می گرفت و در حال حاضر برای عبور عابران و وسایل نقلیه به صورت یکطرفه مورد استفاده قرار می گیرد. پل سفید در سال ۱۳۷۸ به شماره ۲۴۹۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.



در تاریخ 10 خرداد 1312 از طرف ریاست اداره بهره برداری راه ‌آهن ناحیه جنوب اهواز (اریک کسوندسن) و معاونت فنی و مهندسی سیف‌ الله ‌خان مشاور پروژه ساختمان، یک پل جدید بر روی رود کارون برای عبور و مرور اهالی شهر اهواز در 11 صفحه به وزارت کل طرق و شوارع داده و سه محل برای احداث پل پیشنهاد شد. تا این زمان تنها پل معلق بر روی رودخانه کارون پل فلزی راه آهن (پل سیاه) بود که برای اتصال راه‌آهن سراسری به بندر امام خمینی(ره) در سال 1308 احداث شده است.





در تاریخ 17 خرداد 1313 قراردادی در 12 ماده بین میرزا علی خان منصور وزیر طرق و شوارع ایران و اسکارلیندال نماینده شرکت سوئدی سونسکاانتر پرناداکتی پولاکت منعقد و طبق قرارداد مسئولیت ساختمان پل کارون اهواز و امتحان زمین و تهیه نقشه‌ ای اصلی به شرکت مذکور که به اختصار (سنتاب) نامیده می‌ شد واگذار شد.



کل هزینه عملیات مربوط به پل کارون که باید به موجب قرارداد پرداخت می‌شد، در مجموع پنج ‌میلیون و 708 هزار ریال برآورد شد که پرداخت آن طی 12 فقره چک به عهده بانک ملی ایران واگذار شد. فولاد مورد نیاز و سایر مصالح و لوازم ساختمان پل از طرف شرکت سنتاب پس از تائید رسمی سفارت ایران در استکلهم به کشور سوئد داده شد.



بر اساس ماده سه این قرارداد انجام کار بعد از تصویب نقشه های تفصیلی و امضای قرارداد 20 ماه تعیین شد و طبق شش ماه شرکت سنتاب موظف بود یک نفر نماینده با اختیارات تام برای مذاکرات و تصمیمات مربوط به امور ساختمان در محل کار تعیین کند و در همین بند از قرارداد اداره راه آهن جنوب نیز نماینده وزارت طرق و شوارع به منظور نظارت در اجرای عملیات ساختمانی، طبق نقشه های مصوب معرفی شد.



یک ماه بعد از تاریخ 20 مرداد 1313 گونتربرگ از طرف شرکت سنتاب به سمت ریاست ساختمان پل اهواز منصوب و به عنوان نماینده شرکت مذکور به اهواز اعزام شد. مهندس سیف‌ الله خان مشاور از طرف وزارت طرق و شوارع به نمایندگی انتخاب شد.



در اوایل مهرماه 1313 موقعیت خط وسط پل بر روی رود کارون تعیین و در دوم شهریور همان ماه به منظور استحکام زمین برای شالوده ریزی پایه های پل از شرکت نفت درخواست وسایل حفاری شده که در اواخر همین ماه یعنی در 28 مهرماه 1314 اولین پی کنی آن آماده شد و تا 20 بهمن ماه همان سال پنج پایه از هفت پایه اصلی پل بر اساس طرح (ک. لوبرک استاد آکادمی استکهلم) پی کنی و بتن ریزی شد. در ماه های اردیبهشت و تیر ماه سال 1314 دو پایه باقیمانده آن تکمیل شد. فطعات فلزی پل که در کارخانه "مولارک استاد" سوئد ساخته شد به هم متصل، سپس از"دوبه" راه‌آهن به وسیله جرثقیل کشتی فلورستان متعلق به کمپانی استریل در روز 18 مرداد 1314 اولین قطعه آهن پل فلزی اهواز بالا کشیده شد.



در 12 مرداد 1315 بتن ریزی سرتاسری پل به پایان رسید و در 15 مرداد آسفالت سطح اتومبیل روی پل آغاز شد و در 24 مرداد همان سال ضمن شروع سیم کشی برق برای روشنایی پل از سوی شرکت سنتاب اعلام شد که پل اهواز 14 روز دیگر برای تحویل حاضر می‌شود.



آزمایش پل چهار ساعت و نیم به طول کشید و سرانجام در 30 شهریور 1315 با بیش از هفت ماه تاخیر با ضمانت 24 ماهه و عمر مفید 50 ساله به ناحیه راه‌آهن جنوب تحویل داده شد. سپس در تاریخ 15 آبان ماه 1315 افتتاح و با رعایت اینکه:

1- در موقع عبور، بیش از یک ماشین روی پل در حرکت نباشد.

2- چند درشکه پشت سرهم روی پل در حرکت نباشد.

3- سرعت حداکثر اتومبیل روی پل پنج کیلومتر در ساعت باشد.

ارتباط عبور و مرور اهالی از شهر قدیم اهواز به شهر جدید آغاز شد.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در این خصوص اظهار داشت: پل سفید اولین پل قابل تردد بر روی رودخانه کارون و با قدمتی بیش از 75 سال به عنوان نماد شهر اهواز همواره در کانون توجه قرار داشته و با توجه به فرسودگی نمای ظاهری آن به دلیل تردد فراوان و آلودگیهای موجود، سازمان زیباسازی با هدف ایجاد چشم انداز بصری مطلوب، عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی پل سفید را آغاز کرده است.



آرش دور با اشاره به نزدیک بودن سال نو و ورود مهمانان نوروزی به اهواز افزود: انجام این پروژه یکی از اولویتهای سازمان زیباسازی است و پس از انجام عملیات جوش کاری و نصب داربست زیر پل، رنگ مورد نیاز با استانداردهای لازم خریداری شده است.



دور تصریح کرد: به منظور ارتقای سطح کیفی رنگ و استحکام آن و همچنین پیشگیری از ایجاد خوردگی در بدنه پل، پیش از رنگ آمیزی عملیات سندبلاست بر روی پل در حال انجام است و پس از آن مطابق استانداردهای جهانی در شرایط اقلیم مرطوب، عملیات رنگ آمیزی پل انجام می شود.



وی درباره مراحل رنگ آمیزی پل سفید اهواز خاطرنشان کرد: در لایه نخست رنگ آمیزی از استراپوکسی غنی شده از "روی" برای جلوگیری از خوردگی بدنه پل و در لایه دوم از اپوکسی غنی شده و در لایه نهایی از رنگ با رویه "پلی‌پورتال" نقره‌ای رنگ استفاده می شود.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اهواز اظهار کرد: باتوجه به اینکه عملیات رنگ آمیزی باید در رطوبت کمتر از 80 درصد و در دمای خاص انجام شود و با توجه به شرایط اقلیمی شهر اهواز و قرار گرفتن در فصل بارندگی، حداکثر زمانی که برای انجام عملیات رنگ آمیزی پیش بینی شده سه ماه است و تلاش بر این است که تا پیش از پایان سال رنگ آمیزی پل انجام شود.



دور گفت: در زمان رنگ آمیزی، پل سفید از ساعت 13 تا 16 و دو بامداد تا شش صبح و تنها در روزهای تعطیل مسدود خواهد شد و در بقیه ساعات روز شهروندان می‌توانند از این پل برای تردد استفاده کنند.