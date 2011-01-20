تولید بیش از 158.5میلیون بشکه نفت در شرکت نفت و گاز مارون

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، حمید بورد افزود: تولید نفت در این شرکت در این مدت بسیار نزدیک به برنامه پیش بینی شده بود.

وی توضیح داد: در این دوره با تولید روزانه حدود 600 هزار بشکه نفت خام از میدانهای مارون، کوپال و شادگان برنامه تولید نفت این شرکت به میزان 99.8 درصد محقق شد.



بورد اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه گذشته در مجموع نزدیک به سه میلیارد متر مکعب گاز سبک در این شرکت تولید و برای مصارف خانگی و صنعتی به شرکت ملی گاز ایران تحویل شد.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون درباره تزریق هفت میلیارد و 300 میلیون متر مکعب گاز به مخازن مارون و کوپال گفت: با این وضعیت از نظر تولید صیانتی نفت از این مخازن در شرایط مناسبی هستیم و زمینه لازم برای افزایش بهره دهی چاه ها فراهم شده است.



وی افزود: گاز مورد نیاز برای تزریق در مخازن آسماری میدان مارون از منابع گاز میدان آغار و دالان، پازنان و خامی تامین و پس از فشار افزایی در تاسیسات تزریق گاز، در مخزن تزریق می شود و گاز تزریقی به میدان نفتی کوپال نیز از سوی شرکت ملی گاز ایران تامین می شود که در این بخش نیز به ترتیب موفق به تحقق افزون بر 83 و 95 درصد برنامه شدیم.



بورد با اشاره به فعالیت دو کارخانه تولید گاز و گاز مایع در حوزه عملیاتی این شرکت اضافه کرد: در 9 ماه امسال بیش از شش میلیون و 900 هزار بشکه گاز مایع در این واحدها تولید شد که برای مصارف مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر اختصاص یافت.



شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با داشتن 28 مجموعه صنعتی و حدود دو هزار و 500 کیلومتر خطوط لوله جریانی و اصلی، از شرکتهای تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و از شرکتهای مهم تولید کننده نفت کشور مستقر در استان خوزستان است.