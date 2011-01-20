10 میلیارد ریال اعتبار برای خرید زمین دانشگاه پیام نور شیروان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدرضا حسین نژاد چهارشنبه شب در شورای اداری شهرستان شیروان اظهار داشت: دانشگاه پیام نور شیروان به لحاظ ظرفیت بالای جمعیت دانشجویی باید به مرکز دانشجویی ارتقاء یابد که در راستای تحقق این امر 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای خرید زمین دانشگاه پیام نور تخصیص یافت.

وی تصریح کرد: از مجلس شورای اسلامی در خواست کردیم برای ساکنان اتباع خارجی در ایران یارانه پرداخت نشود وعایدات هدفمند سازی یارانه فقط برای ایرانیان پرداخت شود.



وی با اشاره به در خواستهای مطرح شده خود در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین از مجلس درخواست اختصاص سهم دو در صد نفت برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته انجام شده است تا خللی در حوزه عمران صورت نگیرد.



وی گفت: با توجه به مشکلات آب و آسفالت این شهرستان، آب رسانی به منطقه بیمارستان جدید، و آسفالت برخی از راههای روستایی باتوجه به بودجه در نظر گرفته شده در دستور کار قرار گیرد تا هر چه سریعتر شاهد پیشرفت و آبادانی این شهرستان باشیم.



امام جمعه شیروان نیز در این جلسه گفت: یکی از ویژگیهای مدیریت برتر آگاهی و آینده نگری است که مردم را از فتنه ها در امان نگه می دارد.



حجت الاسلام حسین کوثری، بصیرت، همت و تبعیت از ولایت فقیه را سه عامل پیشرفت ملت ایران برشمرد و افزود: دشمنان ایران اسلامی سعی دارند با وارد کردن خدشه و حمله به ولایت و امامت چراغ دین را خاموش کنند ولی مردم ایران اسلامی با ایستادگی در برابر دشمنان تمام قدرتهای مادی دنیا را به مبارزه طلبیده و خواسته های شوم آنان را به یاس و ناامیدی تبدیل کرده است.



وی با اشاره به اینکه شهرستان شیروان در حوزه اقتصاد، فرهنگ، عمران، راه روستایی، آموزش قدمهای مثبتی برداشته عنوان کرد: تمام این کارها محقق نخواهد شد مگر با فکر و اندیشه بسیجی که از مسولان و روسای ادارات انتظار می رود بسیج و تفکر بسیجی را در سطح شهر و روستا تقویت و گسترش دهند.



رئیس دادگستری شهرستان شیروان نیز گفت: بیش از دو هزار و 500 پرونده قضایی در هر ماه وارد این دستگاه شهرستان می شود.



محسن حکیم افزود: با توجه به اینکه افزایش ورودی پرونده های قضایی در این شهرستان از آمار بالایی برخوردار است در این راستا باید یک عزم جدی برای کاهش و اختلاف ناهنجاریها در سطح این شهر صورت گیرد.



وی با اشاره به اینکه علت وقوع بسیاری از جرایم را اعتیاد، فقر و بیکاری برشمرد و خاطرنشان کرد: در این راستا باید تمام نهادها همکاری لازم را داشته باشند و نباید فقط این مسئولیت سنگین بر عهده نیروی انتظامی باشد.