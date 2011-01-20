امیدواری چین درباره نتیجه بخش بودن مذاکرات استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هیئت اعزامی از چین که به ریاست "وو هایلانگ" معاون وزیر امور خارجه این کشور، شب گذشته وارد استانبول شد اعلام کرد درباره نتیجه بخش بودن مذاکرات استانبول که از روز جمعه اول بهمن آغاز می شود، خوشبین است.

هایلانگ به خبرنگار شینهوا در این باره گفت : معتقدم که از طریق مذاکره پیشرفتهایی حاصل خواهد شد.

وی در ادامه افزود : اگر تمام طرفهای حاضر در مذاکرات استانبول اندکی انعطاف از خود نشان بدهند مطمئنا پیشرفتهایی در مذاکرات استانبول حاصل می شود.

دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای1+5 ( روسیه، انگلیس، فرانسه، آمریکا، چین به اضافه آلمان و همچنین اتحادیه اروپا ) قرار است از فردا جمعه در استانبول آغاز شود. این مذاکرات تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.