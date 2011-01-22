آمادگی بانکها برای ایام پایانی سال/ مسئولان بانکی: نگرانی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، یکی از دغدغه های بانک مرکزی و نظام بانکی تامین اسکناس و نقدینگی مورد نیاز مردم و ارائه خدمات به موقع به مشتریان بانکی است.

در روزهای پایانی هر سال، به دلیل انجام حسابرسی های شرکتها، افراد، موسسات و خریدهای نوروزی مردم و سایر موارد نیاز به استفاده از پول نقد افزایش می یابد که این امر باعث می شود بانک مرکزی تدابیر و پیش بینی های لازم را برای تامین اسکناس و پاسخگویی به تقاضاهای مردم را از ماههای قبل آغاز کند.

مسئولان بانکی: مشکلی برای تامین اسکناس نداریم

این در حالی است که مسئولان نظام بانکی از هم اکنون اطمینان داده اند که هیچ مشکلی در زمینه تامین نقدینگی و اسکناس مورد نیاز مردم و در عین حال ارائه خدمات بانکی نظیر سرویسهای سیستم شتاب و خدمات الکترونیکی وجود نخواهد داشت.

مسئولان شبکه بانکی که به تازگی اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمندی یارانه ها را در بخش بانکی کشور پشت سر گذاشته اند، مطرح می کنند که اجرای صحیح این طرح حاکی از این مطلب است که بانکها توانستند از این آزمون سربلند بیرون آیند، بنابراین در ایام پایانی سال و با افزایش مراجعات مردم به نظام بانکی نیز هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد.

در این زمینه بانک مرکزی افزایش اسکناسهای 10 هزار تومانی و تزریق بیشتر آن به جامعه برای رفع نیازهای مردم را در دستور کار قرار داده و برنامه خروج چک پولهای 50 هزار تومانی به دلیل اینکه کار اسکناس درشت را عملا انجام می دهد، فعلا از دستور کار خارج شده است.

هر ساله در روزهای آخر سال مراجعات مردم به بانکها و دستگاههای خودپرداز بانکی افزایش می یابد و همین حالت باعث ایجاد صفهای بانکی و همچنین خرابی و عدم کارکرد مناسب دستگاههای خودپرداز می شود و یا اینکه دستگاههای ATM هر بانک تنها پاسخگوی مشتریان همان بانک هستند، بنابراین به نظر می رسد که بانکها از هم اکنون باید خود را برای ارائه سرویسهای بهتر به مشتریان آماده کنند.

لزوم این حرکت زمانی تشدید می شود که قرار است مرحله دوم واریز یارانه های نقدی نیز در اسفند ماه صورت گیرد، بنابراین رسالت شبکه بانکی بیشتر می شود. بانک مرکزی نیز علاوه بر اقدامات هر ساله باید برای جلوگیری از افزایش نقدینگی نیز تدابیری را اتخاذ کند.

در روزهای پایانی سال مردم بیشتر به پول نقد نیاز پیدا می کنند تا چک پول که برای این امر نیز باید اقداماتی را از هم اکنون صورت داد، اما مردم نیز نباید کارهای بانکی خود را فقط به روزهای پایانی سال موکول کنند و در صورت امکان می توانند از هم اکنون نسبت به برنامه ریزی برای کاهش فشار به سیستم بانکی در آن ایام اقدام کنند.

طلا و سکه

در کنار تامین اسکناس، تامین طلا و سکه نیز در دستور کار قرار دارد، محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفتگو با مهر عنوان می کند که با پایان یافتن ماه صفر و نزدیک شدن به ایام مراسم ازدواج که مقارن با روزهای پایانی سال است، تقاضای خرید افزایش می یابد که مردم می توانند از هم اکنون نسبت به خرید اقدام کنند.

در کنار آن سکه های گرمی با قیمتی متعادل و حدود نیمی از قیمت سکه نیم بهار به زودی وارد بازار خواهد شد که همین امر نیز باعث کاهش قیمت سکه و ایجاد تعادل در این بخش می شود.

تهیه اسکناسهای شب عید

محمودرضا خاوری رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در گفتگو با مهر در این خصوص، از انجام برنامه ریزی های بانکها برای ایام پایانی سال خبرداد و گفت: بانکها از هم اکنون برای اینکه در زمینه منابع و مصارف تعادل ایجاد کنند، خود را آماده کرده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه بانکها بر این اساس سعی کرده اند به بخشهای مهمی که نیاز مردم را برطرف می کند، منابع لازم را تزریق نمایند، از تهیه اسکناس لازم برای ایام پایانی سال خبرداد و تصریح کرد: این اسکناسها به موقع در اختیار شعب بانکها قرار می گیرد.

خاوری با تاکید بر اینکه امسال مشکلی در ایام پایانی سال در بخش نظام بانکی، تامین اسکناس و ارائه خدمات بانکی به مردم همانند سالهای گذشته نخواهیم داشت، عنوان کرد: در بخش طلا نیز بانک کارگشایی آماده است تا به مردمی که نیازمند طلا هستند، طلای مورد نیاز را ارائه کند.

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی خاطرنشان کرد: مردم از هم اکنون می توانند طلای مورد نیاز خود را برای شب عید تامین کنند.

پیش بینی های لازم برای ایام پایانی سال

همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بانکها از آمادگی لازم برای ایام پایانی سال برخوردار هستند، اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمندی یارانه ها در بخش نظام بانکی را شاهدی بر این مدعا دانست.

وی با بیان اینکه سیستمهای بانکی کاملا پاسخگوی نیازهای مردم است، اظهارداشت: پیش بینی های لازم برای تامین پول مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال صورت گرفته است.

بانکها پاسخگو هستند

در عین حال جمال دامغانیان عضو هیئت مدیره بانک ملی نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه نگرانی برای تامین نقدینگی مورد نیاز مردم در ماههای پایانی سال نداریم، افزود: تمام بانکهای موظف هستند که نسبت به دستگاههای خودپرداز و سیستمهای خود به مردم پاسخگو باشند.

وی بر مدیریت منابع بانکها توسط هر یک از آنها تاکید و بیان کرد: در ماههای بهمن و اسفند که دو ما آخر سال هستند، هیچ نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.