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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

تفاهمنامه های آذربایجان غربی و ارمنستان اجرایی شود

تفاهمنامه های آذربایجان غربی و ارمنستان اجرایی شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی با اشاره به قابلیتها و پتانسیلهای موجود در استان بر اجرایی شدن تفاهم نامه های امضا شده با جمهوری ارمنستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح پنجشنبه در جریان دیدار با معاون استاندار آرماویر ارمنستان در ارومیه با اشاره به پتانسیل های ویژه آذربایجان غربی در بخش های مختلف بویژه کشاورزی، آمادگی استان را برای صادرات محصولات کشاورزی به ارمنستان اعلام کرد.

جلال زاده از استاندار آرماویر و تجار و بازرگانان این استان برای حضور در استان آذربایجان غربی و بازدید از قابلیت ها و توانمندی های استان دعوت کرد.

سام سونیان معاون استاندار آرماویر ارمنستان هم در این دیدار برای واردات کود شیمیایی، محصولات صنایع تبدیلی، خشکبار و کنسانتره از آذربایجان غربی ابراز علاقه کرد.

کد مطلب 1236497

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