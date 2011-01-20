به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مهدی تاج چهارشنبه شب در حاشیه مجمع هیئت فوتبال استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج تیم ملی فوتبال در مسابقات خود اظهار داشت: فوتبال ما در حال حاضر توفیق خوبی دارد و تیم ملی نتایج خوبی کسب کرده و افشین قطبی توانسته از تواناییهای کشور به خوبی بهره بگیرد و با انتخاب بهترینهای فوتبال کشور را انتخاب کرد به نتایج خوبی رسیده است.

وی افزود: به شخصه به تیم افشین قطبی امید بسیاری دارم و اگرچه در این تیم ستاره وجود ندارد اما بهترینها در آن انتخاب شده‌اند و همه برای کسب نتیجه به میدان می‌روند، امروز تیم دوم ما بازی کرد و تیم اول برای بازی با کره جنوبی استراحت می‌کند زیرا بازی با امارات بازی آسانی به نظر می‌رسد و مطمئن باشید از دل تیم جدید نیز بازیکنانی برای بازی شنبه مد نظر سرمربی تیم ملی قرار می‌گیرد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد سرمربی جدید تیم ملی کشور نیز گفت: تا پایان مسابقات جام ملتها در مورد سرمربی جدید تیم ملی صحبتی نمی‌کنیم، هم‌اکنون در حال تصمیم‌گیری در این زمینه هستیم و آوردن نام افراد فضای کنونی تیم ملی را ملتهب می‌کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان ادامه همکاری با افشین قطبی وجود دارد، تصریح کرد: در کشور ما امکان هر چیزی وجود دارد.

تاج در مورد شکایت ذوب‌آهن به فیفا به دلیل تجدید بازی مس کرمان اضافه کرد: شکایت باشگاه ذوب‌آهن به فیفا انجام نشده است، مشکلی با باشگاه ذوب‌آهن نداریم و با دلیلی رفیق هستم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: اینکه گفته‌اند دلیلی به فیفا شکایت کرده است صحت ندارد زیرا اگر این باشگاه به فیفا شکایت کرده بود، اصغر دلیلی از فعالیت در فوتبال محروم می‌شد و اخبار موثقی دارم که اعلام می‌کند باشگاه ذوب‌آهن شکایتی به فیفا نداشته است.