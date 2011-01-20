امضای تفاهمنامه همکاری تجاری بین آذربایجان غربی و ارمنستان

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تفاهمنامه همکاری تجاری بین آذربایجان غربی و آرماویر ارمنستان با رویکرد گسترش روابط دوجانبه در زمینه تکنولوژی های کشاورزی، تشکیل شورای دوجانبه بازرگانی، برگزاری نمایشگاه توانمندی های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، پذیرش هیئت های تجاری و بازرگانی طرفین و توسعه مناسبات تجاری به امضاء طرفین رسید.

استاندار آذربایجان غربی در آیین امضای تفاهمنامه تجاری با آرماویر ارمنستان بر اهمیت گسترش روابط بازرگانی بین دو استان در پیشرفت اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

وحید جلال زاده بیان داشت: جهت گسترش روابط تجاری بین دو استان پی گیری مصوبات مذاکرات قبلی نیز ضروری است.

داوید سام سونیان معاون استاندار آرماویر ارمنستان نیز در این نشست، همکاری برای صدور نهاده های کشاورزی و محصولات باغی به خصوص سیب درختی از آذربایجان غربی به ارمنستان را مورد تاکید قرار داد.

همچنین در این نشست نسبت به چگونگی برپایی نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان طی سال آینده بحث و تبادل نظر شد.