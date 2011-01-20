به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار شهرستان آبدانان صبح پنجشنبه در محل این فرمانداری در جمع خبرنگاران گفت: در سطح شهرستان آبدانان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی با حضور 20 اداره و دستگاه دولتی تشکیل شد.



پرویز کوثری افزود: بر اساس شرح وظایف ابلاغی، تقسیم شرح وظایف و کار میان اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان صورت گرفته است و دستگاه‌های مربوطه مامور به آمادگی لازم جهت پذیرایی از مسافران نوروزی هستند.



وی با اشاره به ایجاد پایگاه‌های راهنمای مسافران نوروزی در ورودی گفت: در این راستا تقسیم بندی بین حوزه‌های شهر صورت گرفت که بر این اساس پایگاه‌ها در بخش‌ها و ورودی شهر مستقر می‌شوند.



فرماندار آبدانان یادآور شد: در پایگاه‌های ایجاد شده، صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان به مسافران و گردشگران ورودی به استان در ایام نوروز معرفی خواهند شد.



این مقام مسئول در شهرستان آبدانان ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌های متعدد در ورودی شهرها و تفریح‌گاه‌ها و همچنین سیاه چادرهای عشایری از دیگر برنامه‌ها برای این ایام است.