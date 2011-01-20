به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار شهرستان آبدانان صبح پنجشنبه در محل این فرمانداری در جمع خبرنگاران گفت: در سطح شهرستان آبدانان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی با حضور 20 اداره و دستگاه دولتی تشکیل شد.
پرویز کوثری افزود: بر اساس شرح وظایف ابلاغی، تقسیم شرح وظایف و کار میان اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان صورت گرفته است و دستگاههای مربوطه مامور به آمادگی لازم جهت پذیرایی از مسافران نوروزی هستند.
وی با اشاره به ایجاد پایگاههای راهنمای مسافران نوروزی در ورودی گفت: در این راستا تقسیم بندی بین حوزههای شهر صورت گرفت که بر این اساس پایگاهها در بخشها و ورودی شهر مستقر میشوند.
فرماندار آبدانان یادآور شد: در پایگاههای ایجاد شده، صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان به مسافران و گردشگران ورودی به استان در ایام نوروز معرفی خواهند شد.
این مقام مسئول در شهرستان آبدانان ادامه داد: برپایی نمایشگاههای متعدد در ورودی شهرها و تفریحگاهها و همچنین سیاه چادرهای عشایری از دیگر برنامهها برای این ایام است.
ایلام - خبرگزاری مهر: ایجاد پایگاههای راهنمای مسافران در ورودی شهرستان آبدانان در ایام نوروز از جمله مصوبات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این شهرستان است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار شهرستان آبدانان صبح پنجشنبه در محل این فرمانداری در جمع خبرنگاران گفت: در سطح شهرستان آبدانان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی با حضور 20 اداره و دستگاه دولتی تشکیل شد.
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