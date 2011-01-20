فرهنگ گلکاری در مدارس مازندران نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: این سنت می تواند از طریق گلکاری گل نرگس به نیت امام زمان(عج) به صورت کاردستی از دانش آموزان خواسته شود.

وی خاطر نشان کرد: دانش آموزان علاقمند طبیعت و گل آرایی بوده و با تکیه به این فرهنگ می توانند استان مازندران را که مهد زیبایی است متجلی سازند.

استاندار مازندران در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه فعالیت های بکر و اثرگذار مجتمع های غیردولتی باید در مدارس دولتی الگوسازی شود تصریح کرد: به منظور تحقق شعار عدالت در جامعه اسلامی باید آموزش ها یکسان و اثرگذار باشد.

طاهایی با بیان اینکه پدیده مشارکت مردم مازندران در امر مدرسه سازی اکنون به عنوان یک الگوی کشوری درآمده است یادآور شد: ادبیات اسلامی و دینی باید در مدارس کشور تقویت شود.

وی با اعلام اینکه مازندران از کانون های ناب اندیشه علوی است افزود: خروجی ها و دستورات شورای آموزش و پرورش مازندران باید رنگ و بوی ترویج این فرهنگ در مدارس را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش مازندران مصوبات خوبی در سفر سوم دولت در حوزه تعلیم و تربیت داشته است اظهار داشت: مدیرکل جدید آموزش و پرورش مازندران باید با جدیت در جهت تحقق این مصوبات اثرگذار باشد.

استاندار مازندران اظهار داشت: دکتر حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش به عنوان سخنران مراسم پرشکوه 22 بهمن سال 89 شهر ساری خواهند بود.

طاهایی در ادامه با اشاره به اینکه اعتبار خاصی برای تسریع در احداث خانه علم در بهشهر در سفر سوم دولت صورت گرفته است افزود: ستاد ویژه ای برای پیگیری در اجرای این پروژه ملی باید در اداره کل آموزش و پرورش مازندران تشکیل شود.