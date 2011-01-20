تعداد کانونهای مساجد کشور 4 برابر شده است

محمد صادق افراسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تعداد اعضای کانونهای فرهنگی هنری طبیعتا در طرح انسجام که همه کانونها موظف به اجرای آن شدند تعداد دقیق آنها مشخص خواهد شد.

وی اظهار دشت: در برنامه توسعه پنج دولت موظف شده تعداد کانونهای فرهنگی هنری معادل 25 درصد مساجد کل کشور باشد که امسال هم امیدواریم تعداد به حداقل هشت هزارو 500 کانون برسد.



وی ادامه داد: کانونها در حوزه های مختلف فعالیت می کنند و مدیریت مردمی دارند و نسبت به سایر موسسات فرهنگی هنری و سازمانهای مردم نهاد از حمایت بیشتری برخوردارند.

افراسیابی بیان داشت: سیاست دولت مسجد محوری است و به کانونها امکاناتی می دهد، شامل کتابخانه ها، کتابها برنامه های آموزشی که برای سایر موسسات فرهنگی هنری و سمن ها وجود ندارد اما دامنه کاری کانونها وسیع تعریف شده و می توانند در عرصه های مختلف فعالیت کنند.



وی در ادامه به مشکلات کانونها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات عدم آموزش مدیران مسئول و اعضای کانونهای فرهنگی هنری بود که در سال 89 استانها موظف شدند حداقل تعداد 100 نفر از مدیران کانونهای فرهنگی هنری خود را آموزش یدهند.

مدیرکل آموزش ستادعالی کانونها بیان داشت: در خصوص اعضا موظف شدند دوره های اموزشی جنگ نرم، وبلاگ نویسی کتابداران، جشنواره های کرسی های آزاد اندیشی با موضوع حقوق زن و خانواده در اسلام و موضوعاتی از این قبیل برگزار شود.



وی افزود: مشکل دیگر اینست که بعضی کانونها بصورت نظام مند در عرصه های فرهنگی فعالیت نمی کنند که می توان با برگزاری دوره های آموزشی این ضعف را به حداقل برسانیم و مسیری را برای کانونهای فرهنگی هنری ترسیم کنیم که بتوانند از دستاوردهای خوبی بهره مند شوند.

وی عنوان کرد: مسئله دیگر این که باید به سمتی برویم که هر کانون فرهنگی هنری بتواند در یک موضوع خاص جوابگوی نیاز جامعه باشد و کانونهای تخصصی در همین ارتباط شکل گرفته است.

افراسیابی گفت: در حوزه آموزش امسال برنامه های متنوعی انجام شد، دوره آموزشی اندیشه های آسمانی ویژه چهار هزار و 200 نفر از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد، دوره آموزشی ائمه جماعات مساجد دارای کانونهای فرهنگی هنری، دوره های آموزشی جنگ نرم، نقد فیلم، قبل و بعد از جشنواره ها، مسئولان کانونهای فرهنگی هنری مساجد، کتابداران، مبارزه با فرقه های انحرافی و مواردی از این دست از برنامه های آموزشی ما بوده اند.