منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح دستور جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرمولی را با توجه به رتبه‌های مختلف اعضای هیئت علمی اعم از استادیار، دانشیار و استاد تمام پیشنهاد کرده بود تا بتوانیم تا جایی که ممکن است از اساتید دانشگاه‌ها به مدت طولانی‌تری استفاده کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تقریبا محتوای فرمول پیشنهادی وزارت علوم برای افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی به این شکل بود که حدود 5 سال افزایش سن بازنشستگی را پیشنهاد کرده بودند. برداشتمان از این فرمول این است که سن بازنشستگی برای اعضای هیئت علمی استاد تمام به 75 سال می‌رسد که سن خیلی بالایی است بنابراین به این ترتیب می‌شود از اعضای هیئت علمی تا نهایت توانایی‌شان استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: به علت نیاز ایران به دستیابی به جهش علمی و به دلیل ضرورت از دست ندادن اعضای هیئت علمی خیلی نباید قید بر روی سن کاری اعضای هیئت علمی گذاشته شود چون با توجه به برنامه‌ها و اقداماتی که در نقشه جامع علمی کشور طراحی شده است نیاز به اعضای هیئت علمی و محققان در دانشگاه‌ها به شدت ملاحظه می‌شود.

کبگانیان با بیان اینکه مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی از پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی استقبال کرده است به مهر گفت: راهبرد کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها این است که سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی را به حدی افزایش دهد تا نهایت امکان فیزیکی و فکری اعضای هیئت علمی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: اعضایی از شورای عالی انقلاب فرهنگی که در جلسه 28 دی ماه این شورا درباره افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی صحبت کردند در جهت تقویت موضوع و رفع برخی اشکالات احتمالی‌اش بود. نکاتی در افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی وجود داشت که باید از لحاظ قانونی و فنی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر روی آنها کار شود تا احیانا با تغییر قانون، اعضای هیئت علمی برخی مزایا را از دست ندهند.

کبگانیان درباره آخرین اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی گفت: مقرر شد کار کارشناسی و حقوقی بر روی افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود لذا موضوع با نگرش مثبت به دبیرخانه این شورا ارجاع شد.

منصور کبگانیان در پاسخ به اینکه آیا اجرایی شدن افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز نیاز دارد به مهر گفت: تصویب افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی شدن کافی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکریم اساتید و استفاده از اعضای هیئت علمی بازنشسته مصوباتی داشته است بنابراین چون شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه دخول داشته است تصویب افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی دیگر تداخلی محسوب نمی شود. ضمن اینکه اعضایی از شورای عالی انقلاب فرهنگی که در مجلس شورای اسلامی نیز هستند از افزایش سن بازنشستگی اساتید استقبال کردند.