به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان در حالی سعید تابش نیا را به عنوان مربی تیم خود انتخاب کرده‎اند که 6 هفته از آغاز فصل جدید رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‌های کشور می‌گذرد.

تابش‎نیا در آستانه دیدارهای هفته هفتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور همکاری با "ولادو جوروویچ"، سرمربی تیم توزین الکتریک کاشان را پذیرفت. سعید تابش‌نیا از بازیکنان پیشین تیم ملی بسکتبال کشورمان به حساب می‎آید. وی امروز پنجشنبه نخستین روز مربیگری خود در تیم توزین الکتریک کاشان را در دیدار مقابل مهرام تجربه خواهد کرد.

توزین الکتریک دومین سال حضور خود را در رقابت‏های لیگ برتر با تجربه می‏کند. این تیم در اولین سال حضورش در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت.