به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان در حالی سعید تابش نیا را به عنوان مربی تیم خود انتخاب کردهاند که 6 هفته از آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور میگذرد.
تابشنیا در آستانه دیدارهای هفته هفتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور همکاری با "ولادو جوروویچ"، سرمربی تیم توزین الکتریک کاشان را پذیرفت. سعید تابشنیا از بازیکنان پیشین تیم ملی بسکتبال کشورمان به حساب میآید. وی امروز پنجشنبه نخستین روز مربیگری خود در تیم توزین الکتریک کاشان را در دیدار مقابل مهرام تجربه خواهد کرد.
توزین الکتریک دومین سال حضور خود را در رقابتهای لیگ برتر با تجربه میکند. این تیم در اولین سال حضورش در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت.
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