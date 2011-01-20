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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

پیش از دیدارهای هفته هفتم/

تابش‎نیا مربی تیم بسکتبال توزین الکتریک شد

تابش‎نیا مربی تیم بسکتبال توزین الکتریک شد

سعید تابش‌نیا، ملی پوش پیشین بسکتبال کشورمان مربیگری تیم لیگ برتری توزین الکتریک کاشان را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان در حالی سعید تابش نیا را به عنوان مربی تیم خود انتخاب کرده‎اند که 6 هفته از آغاز فصل جدید رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‌های کشور می‌گذرد.

تابش‎نیا در آستانه دیدارهای هفته هفتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور همکاری با "ولادو جوروویچ"، سرمربی تیم توزین الکتریک کاشان را پذیرفت. سعید تابش‌نیا از بازیکنان پیشین تیم ملی بسکتبال کشورمان به حساب می‎آید. وی امروز پنجشنبه نخستین روز مربیگری خود در تیم توزین الکتریک کاشان را در دیدار مقابل مهرام تجربه خواهد کرد.

توزین الکتریک دومین سال حضور خود را در رقابت‏های لیگ برتر با تجربه می‏کند. این تیم در اولین سال حضورش در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت.

کد مطلب 1236521

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