طرح جامع مبارزه با تکدی گری در گرگان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم حاج محمدی صبح پنجشنبه در نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان فرمانداری، شهرداری، سازمان بهزیستی و فرماندهی نیروی انتظامی استان برگزار شد، مقرر شد تدوین طرح جامع مبارزه با تکدی گری با همفکری و مشارکت سازمان های مرتبط در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه تکدی گری یکی از آسیب های اجتماعی و محصول فقر اقتصادی و فرهنگی در کشورهای جهان سوم محسوب می شود، افزود: رواج این پدیده و آسیب در جامعه ضمن جلوه سیمایی زشت و نامطلوب از شهر موجب کسالت و تنبلی و از بین رفتن روحیه اعتماد به نفس در جامعه خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر در ادامه همکاری همه سازمان ها و نهادها در یک تشکیلات منسجم را مهمترین راهکار مقابله با تکدی گری دانست و تصریح کرد: شهرداری با امکاناتی که در اختیار دارد می تواند در برچیدن تکدی نقش مهمی ایفا کند اما باید توجه داشت که این امر مهم تنها فعالیت شهرداری محقق نخواهد شد.

حاج محمدی با تاکید بر اینکه قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی گری باید در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد، خاطر نشان کرد: یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی جلوگیری از مهاجرت های بی رویه و بدون برنامه ریزی در شهرهای بزرگ است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 712جزایی قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: بر این اساس باید با کسانی که از طریق جریحه دارد کردن عواطف عمومی و سوء استفاده از حسن نیت دیگران به پدیده زشت تکدی گری روی می آوردند برخورد جدی و قاطع شود.