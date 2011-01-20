به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدرضا ساکت شامگاه چهارشنبه در جلسه مجمع عمومی سالیانه هیئت فوتبال استان اصفهان در مورد حضور مهدی تاج در فدراسیون فوتبال کشور افزود: حضور مهدی تاج در فدراسیون فوتبال هیچ غنیمتی برای باشگاه‌های اصفهانی ندارد و موفقیتهای باشگاه‌های اصفهانی مرهون توجه ویژه تاج به فوتبال اصفهان نیست.

وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال هیچ گرایشی به استان اصفهان ندارد، ادامه داد: شخصیت تاج اجازه نمی‌دهد که در فعالیتهای خود به اصفهان نگاه ویژه‌ای داشته باشد و باشگاه‌های اصفهان هیچگاه درخواست غیر معقول و ویژه‌ای از وی نخواهند داشت زیرا مهدی تاج یک چهره ملی است و تنها به اصفهان تعلق ندارد.

مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان تصریح کرد: این اتهامات با بی‌انصافی و ناجوانمردانه متوجه سپاهان می‌شود، در حال حاضر پاسخ آنها را نمی‌دهم اما باید روزی پاسخگوی اتهامات خود باشند و در مورد ناسپاسیها و کم‌لطفیهای خود به استان اصفهان پاسخ دهند.

همه نگاه‌ها معطوف به پایتخت است

وی با بیان اینکه مسئولان فدراسیون نباید در انتخاب مربیان تیمهای پایه خود به شهرستانها بی‌توجه باشند، گفت: در حال حاضر نگاه‌های مرکز محوری در انتخاب مربیان تیم‌های پایه و بازیکنان تیم‌های پیشکسوتان وجود دارد، مگر افرادی همچون یاوری، کربکندی، شجاعی و بصیرت پیشکسوت فوتبال نیستند.

ساکت با اشاره به لزوم ساخت هرچه سریعتر ورزشگاه نقش‌جهان گفت: ساخت ورزشگاه نقش‌جهان باید از اولویتهای برنامه‌های مسئولان قرار گیرد و مسئولان باید توجه خاصی به آن داشته باشند و از نمایندگان مجلس می‌خواهم که برنامه جامع خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی تدوین شود تا سبد حمایتی و نظارتی ویژه‌ای در مورد خصوصی‌سازی این باشگاه‌ها مد نظر قرار گیرد.

تعداد برنامه‌های ورزشی شبکه اصفهان اندک است

مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در مورد لزوم توجه صدا و سیمای اصفهان به ورزش این استان خاطرنشان کرد: مسئولان صدا و سیما باید توجه ویژه‌ای به تیمهای مختلف ما نشان دهند و در زمینه شناساندن تیمهای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی استان در رده‌ها و مسابقات مختلف تلاش کنند زیرا استان اصفهان با این حجم گسترده فعالیتهای ورزشی به تعداد بیشتری برنامه ورزشی احتیاج دارد.