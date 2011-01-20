ناتو شرایط همکاری با روسیه را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "آندرس فوگ راسموسن" با انتشار یادداشتی در سایت خود اعلام کرد : ناتو و روسیه درباره طرح سپر موشکی باید دو سیستم مستقل را که با یکدیگر ارتباط نیز داشته باشند، برای خود به کار بگیرند.

راسموسن در ادامه این یادداشت اعلام می کند که ناتو در نیمه اول سال جاری میلادی، اجرایی کردن طرح استقرار سپر موشکی مشترک را پیگیری می کند.

راسموسن در ادامه نوشت : روسیه اکنون مطمئن شده که سپر موشکی ناتو علیه این کشور استفاده نخواهد شد.

در ماه نوامبر 2010 سران روسیه و ناتو در نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی درباره همکاری با یکدیگر در مورد استقرار سپر موشکی ناتو در کشورهای اروپایی به توافق رسیدند.