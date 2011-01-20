مراسم نکوداشت علامه طباطبایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که چهارشنبه شب در سالن اجتماعات انجمنهای علمی حوزه علمیه قم برگزار شد، سرپرست دانشگاه قم در سخنانی به تجلیل از مقام علمی و اخلاقی علامه طباطبایی پرداخت و اظهار داشت: علامه، نظریه مدنی بالطبع بودن ارسطو را نمیپذیرد و اساس زندگی اجتماعی را قرارداد میان انسانها میداند.
آیت الله احمد بهشتی ابراز داشت: علامه معتقد است که استخدام سبب شد تا برخی از افراد بشری برخی دیگر را به استثمار در آورند بنابراین پیدایش شریعت ضرورت یافت.
بهشتی با بیان اینکه در دوره نخستین، روابط انسانها ساده بود و مشکلات پیچیده اجتماعی وجود نداشت اضافه کرد: همین عامل سبب شد تا شریعت از زمان حضرت نوح (ع) تشریع شود تا انسانها نسبت به یکدیگر به استعمار و استثمار نپردازند و گرگ برای یکدیگر نشوند.
سرپرست دانشگاه قم اظهارداشت: با پیدایش مسئله استخدام و بهرهمندی انسانها از تواناییهای دیگران و به موازات آن، استثمار این ضرورت ایجاد شد تا قوانین الهی در میان مردم حاکم شود.
وی افزود: علامه جزء افرادی است که با صراحت نظریه استخدام را مطرح و از آن دفاع میکند و انسان را مدنی ذاتی نمیداند.
وی تصریح کرد: علامه معتقد است که با ایجاد اختلاف در میان امت واحده که خداوند آن را آفرید ضرورت ایجاد شد تا قوانین الهی نیز وضع شود و بر اساس دید اسلام در نهایت نیز دوباره امت واحده نهایی ایجاد خواهد شد.
یادآور میشود این مراسم از سوی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم برگزار و در آن یاد و نام مرحوم عبدالباقی طباطبایی، فرزند ارشد علامه طباطبایی نیز گرامی داشته شد.
قم - خبرگزاری مهر: ضمن نقد نظریه «استخدام» علامه طباطبایی از مقام علمی و شخصیت والای آن مرحوم طی مراسمی تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که چهارشنبه شب در سالن اجتماعات انجمنهای علمی حوزه علمیه قم برگزار شد، سرپرست دانشگاه قم در سخنانی به تجلیل از مقام علمی و اخلاقی علامه طباطبایی پرداخت و اظهار داشت: علامه، نظریه مدنی بالطبع بودن ارسطو را نمیپذیرد و اساس زندگی اجتماعی را قرارداد میان انسانها میداند.
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