به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ به درخواست محمدیان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش مبنی ‌بر نمایندگی یکی از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان در شورای برنامه‌ریزی و تالیف گروه زبان و ادب فارسی در این سازمان غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با صدور حکمی محمدجعفر یاحقی را به این سمت منصوب کرد.

متن این حکم بدین شرح است: "جناب آقای دکتر محمدجعفر یاحقی، عضو محترم پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌موجب این حکم جنابعالی به‌عنوان نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در شورای برنامه‌ریزی و تالیف گروه زبان و ادبیات فارسی سازمان پژوهش و آموزش وزارت آموزش‌ و پرورش منصوب می‌شوید. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم."

