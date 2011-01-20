به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ به درخواست محمدیان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر نمایندگی یکی از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان در شورای برنامهریزی و تالیف گروه زبان و ادب فارسی در این سازمان غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با صدور حکمی محمدجعفر یاحقی را به این سمت منصوب کرد.
متن این حکم بدین شرح است: "جناب آقای دکتر محمدجعفر یاحقی، عضو محترم پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بهموجب این حکم جنابعالی بهعنوان نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در شورای برنامهریزی و تالیف گروه زبان و ادبیات فارسی سازمان پژوهش و آموزش وزارت آموزش و پرورش منصوب میشوید. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم."
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