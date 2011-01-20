ارزش موقوفات کشور 65 هزار میلیارد تومان است/ 35 درصد موقوفات سند دارند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ تقی رضائیان صبح امروز پنجشنبه در سی‌امین همایش هم اندیشی ثبتی و اوقافی که توسط اداره کل اوقاف استان تهران در هتل ارم برگزار شد با بیان اینکه سه امانت کتاب قرآن، اهل بیت (ع) و موقوفات بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است گفت: بیش از 10 هزار مکان مذهبی و بقاع متبرکه و حدود 127 هزار موقوفه در کشور موجود است و 8 هزار امامزاده تنها پناهگاه و مامن ایرانیان مسلمان است.

وی افزود: براساس آمارها غیر از حرم مطهر امام رضا(ع)، حضرت عبدالعظیم(ع)،‌ حضرت معصومه(س)، حضرت شاهچراغ، امام راحل(ره) و مسجد جمکران بیش از 100 میلیون نفر زائر در طول سال از بقاع متبرکه کشور زیارت می‌کنند.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل شدن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی گفت: بقاع متبرکه برخلاف مکانهای دیگر فرهنگی نیاز به هزینه دولتی و دعوت از مردم نداشته بلکه مردم برای حضور در بقاع سالیانه ده‌ها میلیارد تومان پول به عنوان نذورات پرداخت می‌کنند.

رضائیان افزود: سازمانهای فرهنگی سالیانه میلیاردها تومان هزینه می‌کنند تا مردم آرام و آسوده خاطر باشند. درحالیکه حضور مردم در بقاع متبرکه موجب آرامش زائران می‌شود.

وی تعداد موقوفات و رقبات (مستاجران) موقوفات در کشور را یک میلیون و 100 هزار رقبه عنوان کرد و افزود: اگر هر رقبه به 10 نفر نیازمندان خدمات فرهنگی و اجتماعی ارایه کند می‌توان گفت که سالیانه 10 میلیون نیازمند تنها از درآمد موقوفات خدمات فرهنگی و اجتماعی دریافت می‌‌کنند.

وی اظهار داشت: سال گذشته در بحران شدید مالی در جهان ارزش ریالی بورس کشور 65 میلیارد دلار بود در حالیکه ارزش ریالی موقوفات نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 50 میلیارد دلار (65 هزار میلیارد تومان) رسید که اگر این سرمایه بالفعل شده و به بهره وری برسد می‌تواند منشاء خدمات زیادی در کشور باشد.

رضائیان با بیان اینکه 60 درصد نیت‌های وقفیات فرهنگی است گفت: بیش از نیمی از درآمد موقوفات براساس نیت واقف باید صرف اهل بیت(ع) و الباقی آن صرف امور اجتماعی اعم از فقرا، بیماران و نیازمندان شود. در حالی که تنها 35 درصد موقوفات سند دارند و 65 درصد موقوفات هنوز سنددار نشده‌اند.

وی خطاب به مدیران سازمان ثبت گفت: یکی از ارزشمندترین خدماتی که شما می‌توانید ارایه دهید ثبت موقوفات است و به ثبت موقوفات شما پایه‌های دین را قوی کرده و حقوق اهل بیت(ع) را به اهل بیت(ع) برمی‌گردانید.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: استان تهران با 400 امامزاده 8 درصد موقوفات کشور را تشکیل می‌دهد ولی از نظر ریالی 50 درصد ارزش موقوفات کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از زمین‌خواری و موقوفه خواری و همچنین ثبت موقوفات نیاز به یک حرکت و عزم ملی داریم.