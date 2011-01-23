هیچ حمایتی از تاج و کفاشیان ندیدم/ حرمتم را شکستند و به من تهمت زدند!

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عنایت که از 7 مرداد 85 با حکم کیومرث هاشمی بر صندلی ریاست کمیته داوران نشست و پس از حدود 5/4 سال این مسئولیت را حسین عسگری سپرد برای سرپرست جدید کمیته داوران آرزوی موفقیت می‌کند و می‌گوید: عنایت تمام شد اما مطمئن باشید اشتباهات داوری تمام شدنی نیست مگر اینکه بدانیم چگونه باید با داور و داوری روبه‌رو شویم.

رئیس پیشین کمیته داوران در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر در مورد مسائل مختلف داوری و دوران حضورش در این سمت سخن گفت که در زیر می خوانید:

مشکلات داوری ریشه در فرهنگ فوتبال ایران دارد

مسعود عنایت در خصوص مشکلات داوری گفت: مشکل فوتبال ایران با رفتن و آمدن این و آن حل نمی‌شود. امروز آقای عسگری باید از همین موجودیت داوری استفاده کند و قرار نیست که از کره ماه داور بیاورد. متاسفانه فرهنگی در فوتبال ایران حاکم است که در شکست‌ها داوران را مقصر جلوه می دهند و این مسئله در فوتبال ایران به یک معضل تبدیل شده است. در حالی که تمام تیم‌ها همان اندازه که از داوری متضرر شده‌اند از داوری بهره هم برده‌اند.

به خاطر اشتباهات 10 درصدی جار و جنجال کردند

رئیس برکنار شده کمیته داوران یادآور شد: در نیم فصل مسابقات لیگ از مجموع 180 مسابقه برگزار شده تنها 15 تا 20 مسابقه بود که مشکل داوری داشت که اگر نسبت آن را به مسابقات برگزار شده در نظر بگیریم چیزی حدود 10 تا 15 درصد بازی‌ها با مشکل داوری روبه‌رو بوده است. این مقدار کاملا طبیعی است و این طور نبوده که در تمام بازی‌ها شاهد اشتباهات فاحش داوری باشیم. این آمار در تمام دنیا وجود دارد و هیچکس نمی‌تواند مدعی شود که چنین اشتباهاتی در فوتبال دنیا با همین درصدها اتفاق نمی‌افتد.

عنایت افزود: به خاطر همین 10، 15 درصد اشتباهات داوری چنان جار و جنجال و هیاهویی به راه انداختند که انگار ما ضعیف‌ترین کمیته داوران جهان را داریم.

سلامتی‌ام را بیشتر از ریاست دوست داشتم

عنایت در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: در ابتدای فصل استعفایم را به آقای کفاشیان تقدیم کردم و تست آزمایش قند خونم را به ایشان نشان دادم و گفتم این مسئولیت سلامتی‌ام را تهدید می‌کند و اگر صلاح می‌دانید دیگر نباشم اما ایشان با استعفایم موافقت نکرد. از ایشان خواستم اگر قرار است کار کنم باید از کمیته داوران حمایت شود ولی من حمایتی از کمیته داوران ندیدم. تا جائیکه این اواخر آقای کفاشیان و تاج مصاحبه کردند و گفتند ما گزینه‌های دیگری برای کمیته داوران داریم که یکی از آنها آقای عسگری است. این حرف در شرایطی که من هنوز رئیس کمیته داوران بودم چه معنی دارد؟ شاید معنی حمایتی که آقایان از آن دم می‌زنند، همین بود!

هیچ فدراسیونی از داوری حمایت نکرده است

عنایت با بیان اینکه هیچ فدراسیونی از داوری حمایت نکرده و این ویژگی خاص فدراسیون کفاشیان نیست، افزود: از سال 1324 که فدراسیون فوتبال تاسیس شده هیچ رئیس فدراسیونی از کمیته داوران حمایت نکرده است. این را با جرات می‌گویم. داوران ما با کمترین حق‌الزحمه و با بیشترین فشار روحی و روانی در سرما و گرما برای داوری این مملکت زحمت کشیدند ولی هرگز به اندازه تلاش‌شان به آنها توجه نشده است. در تمام سال‌های گذشته حق الزحمه داوران هیچوقت به موقع پرداخت نشد. خب داور با کدام انگیزه دنبال داوری برود و سطح کارش را ارتقاء بدهد. آقایانی که مدعی هستند از داوری حمایت کردند بگویند چه کاری برای مشکلات معیشتی و زندگی داوران کردند؟ بعضی از داوران ما الان چند شغله‌اند. تا همین چند سال پیش دستمزد آنها با رقم تدارکات تیم‌ها هم قابل مقایسه نبود. این چه حمایتی است که آقایان مدعی آن هستند؟

حتی با اعضای پیشنهادی کمیته داوران موافقت نکردند

عنایت درباره اینکه گفته می شود فدراسیون با وجود انتقادات زیاد علیه کمیته داوران همواره از او و عملکرد داوران حمایت کرده، گفت: کدام حمایت؟ فدراسیون چه زمانی ایستاد و از داوری‌ها حمایت کرد؟ اصلا کجای دنیا رئیس کمیته داوران هر روز باید بیاید و درباره اشتباهات داوری پاسخگو باشد؟ داور اگر اشتباه داشت باید در کمیته داوران بررسی شود و درباره او تصمیم بگیرند نه اینکه هر روز رئیس کمیته داوران بخواهد از مردم بابت اشتباهات داورانش عذرخواهی کند. این چه رسم غلطی است که آقایان به اسم پذیرفتن اشتباهات داوری مطرح می کنند؟!

وی ادامه داد: می گویند حمایت کردند ولی چرا زمانی که خواستم کمیته داوران سر و شکل بگیرد و به همین خاطر پیشنهاد عضویت آقایان نجاتی، خسروی و خانم شجاعی را به عنوان اعضای کمیته داوران مطرح کردم، 6 ماه امروز و فردا کردند؟ می گفتند هیئت رئیسه با حضور یکی، دو نفر مخالف است. خب چرا همان زمان نخواستند نفرات دیگری را معرفی کنم تا به اصطلاح ساختار کمیته داوران با تقسیم کارها تغییر کند؟ من خودم به این کار اصرار داشتم چون این نیاز را احساس می کردم ولی انگار اراده‌ای از سوی فدراسیون و هیئت رئیسه در این زمینه وجود نداشت.

خودم می‌خواستم بروم

وی درخصوص برکناری‌اش از کمیته داوران گفت: گله‌ای از کسی ندارم. چهار سال و نیم برای چنین مسئولیت پرفشار و فرسوده کننده‌ای که فکر و اعضاب و روان انسان را تحلیل می برد، مدت زیادی است. فکر می کنم در این سال‌ها به اندازه لازم فرسوده شدم. از حالا به بعد می‌خواهم به سلامتی و خانواده‌ام برسم. با برکناری‌ام حرفه‌ای برخورد کردم و با وجود اینکه مدتی کمیته داوران مسئول نداشت مثل بعضی از آقایان کاری را در کمیته داوران لنگ نگذاشتم و نرفتم.

از تمام روسای کمیته‌ها بیشتر وقت می‌گذاشتم

عنایت در مورد اینکه علی کفاشیان گفته است عنایت زمان کمی برای کمیته داوران می‌گذاشت و بیشتر در ماموریت‌های خارج از کشور به سر می برد، گفت: از مسئول انتظامات فدارسیون فوتبال سئوال کنید که چه کسی بیشترین وقت را در کمیته داوران می ‌گذاشت. به جرات می توانم بگویم نسبت به سایر روسای کمیته‌ها بیشترین زمان را من در فدراسیون فوتبال حضور داشتم. علاوه بر این، مگر من کارمند فدراسیون فوتبال بودم. کمیته داوران دبیر داشت و زمانی که من نبودم آقای سراجیان کارهای اجرایی کمیته را انجام می‌داد و کاری روی زمین باقی نمی‌ماند. از آقای کفاشیان سئوال می کنم مگر رئیس کمیته دوران AFC در کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور فیزیکی دارد که ایشان انتظار داشتند من از صبح تا شب در کمیته داوران باشم؟ فکر می‌کنم اینها بهانه‌ بود تا عنایت را زیر سئوال ببرند.

بعضی‌ها ذهن بیماری دارند و فقط از داوری انتقاد می‌‌کنند

عنایت با اشاره به انتقادات همیشگی جمعی از پیشکسوتان داوری نسبت به وضعیت داوری فوتبال کشور در دوره ریاست او گفت: متاسفانه برخی از این آقایان ذهن بیماری دارند و همه چیز را تیره و تار می‌بینند و برایشان هم فرقی نمی‌کند که چه کسی مسئول است. آنها فقط می خواهند انتقاد کنند. همین آقایان خودشان پیش از این در کمیته دوران مسئولیت داشتند، چرا ایرادهای خودشان را نمی‌بینند. برخی حرف‌ها از روی خیرخواهی مطرح نمی‌شود بلکه فقط می خواهند طرف مقابل را تخریب کنند اما نمی دانند که این نوع برخورد باعث تضعیف داوری می شود.

پشت سر داورانم حرف نمی‌زنم

عنایت درباره اظهارات تند و انتقادآمیزی که اخیرا از سوی محسن ترکی و داود رفعتی مطرح شد، گفت: از انتقادها هرگز ناراحت نشدم چون اعتقاد دارم داوران در یک محیط دموکراتیک باید حرف‌هایشان را بزنند اما دوست داشتم این حرف‌ها در خانواده داوری مطرح شود نه اینکه به رسانه‌ها کشیده شود. متاسفانه در لابه‌لای همین حرف‌ها تهمت‌هایی هم به من زده شد که از آنها گذشت می کنم تا این بار به داورانم به جای درس داوری درس اخلاق و احترام به پیشکسوت را یاد بدهم.

چرا به من تهمت زدند، فدراسیون سکوت کرد؟

رئیس کمیته داوران خاطر نشان کرد: یکی از همین داورانی که به من تهمت زده که "داوران در صف شیر هستند و کمیته داوران با وجود اشتباهات باز هم به آنها بازی می دهد" فراموش کرده که 6 ماه او را محروم کرده بودیم ولی با وساطت کامرانی‌فر و بعضی از همین داوران با سابقه محرومیت او را بخشیدم تا لطمه‌ای به داوری‌اش وارد نشود. ولی پاسخ این رفتار من تهمت‌هایی بود که آنها را به خدا واگذار می کنم.

وی اضافه کرد: فدراسیون اگر صداقت دارد و می گوید همواره از عنایت و کمیته داوران حمایت کرده چرا در مقابل تهمت‌های این داور سکوت کرد و واکنشی نشان نداد؟ آقای تاج که همیشه همواره نسبت به مسائل فدراسیون و به ویژه کمیته داوران حساس هستند و هیچ موردی از نگاه‌شان دور نمی ماند چرا در مقابل این مسئله سکوت کردند؟ شاید حمایتی که می گویند از عنایت شده همین است!

همه تیم‌ها از داوری‌ها سود و ضرر کردند

عنایت درباره دیدار جنجالی مس کرمان و ذوب آهن که خیلی‌ها اتفاقات این مسابقه را دلیل اصلی برکناری او از کمیته داوران می دانند گفت: این درست که داور مسابقه اشتباه کرد حتی کمک‌ها و ناظر مسابقه در این اتفاق سهم داشتند، ولی سئوال من این است که به خاطر این اشتباه باید داور فوتبال‌مان را نابود کنیم؟ همین تیم مس که این همه جار و جنجال به راه انداخت در بازی با پیکان از اشتباه داوری نفع برده. یا پرسپولیس که هنوز از پذیرفته نشدن گل محمد نوری مقابل استقلال خودش را از کمیته داوران طلبکار می داند، در بازی با داماش و مقابل سپاهان از اشتباهات داوری سود برده.

وی اضافه کرد : من هرگز نخواستم از داورانم دفاع کنم و اشتباهات آنها را توجیه کنم ولی قبول کنیم که تا زمانی که با این شیوه بخواهیم با اشتباهات داوری برخورد کنیم، نه تنها کمکی به داوری نمی کنیم بلکه باعث تضعیف روحیه و اعتمادبه‌نفس و افت داوری مان می شویم.

با رفتن مرادی خلا داور بین‌المللی داریم

رئیس پیشین کمیته داوران در مورد انتقادهایی که نسبت جایگاه از دست رفته داوران ایران در قضاوت رویدادهای مهم آسیایی و جام‌جهانی مطرح می شود، گفت: ما هنوز در داوری آسیا جایگاه خودمان را داریم. محسن ترکی و علیرضا فغانی همین امروز ابلاغ چند مسابقه لیگ قهرمانان آسیا را دارند یا دیگر داوران ما برای قضاوت‌های مهمی در آسیا دعوت می شوند. ولی شاید خیلی‌ها می خواهند بدانند چرا در جام ملت‌های آسیا از ایران داور وسط نداشتیم که دلیلش را باید به خلایی که پس از کنار رفتن مسعود مرادی به عنوان یک داور باتجربه و موفق از صحنه قضاوت های بین المللی جستجو کرد.

عنایت ادامه داد: شما همین مسابقات جام ملت‌های آسیا را ببنید. ازبکستان به جز "روشن ایرماتوف" یا بحرین به جز"نواف شکرالله" یا مالزی به غیر از "سوبخیدین" کدام داور دوم و مطرحی در سطح آسیا دارد؟ اگر امروز ایرماتوف از داوری خداحافظی کند مطمئن باشید ازبکستان به این زودی‌ها در سطح اول آسیا داور تراز اول نخواهد داشت. این همان اتفاقی است که برای داوری ما پس از بازنشستگی مسعود مرادی اتفاق افتاده و دیگر داوران ما با مرادی فاصله دارند و کمیته داوران آسیا باید شایستگی داوران ما را در بازی‌های قاره‌ای زیر نظر بگیرد و آنها با عملکرد و شایستگی‌شان بتوانند اعتماد AFC را جلب کنند.

وی افزود: ما داوران جوان و شایسته خوبی نظیر فغانی، ممبینی، جهانبازی، مظفری‌زاده و حتی می توانم بگویم محسن قهرمانی داریم که می توانند در سطح اول آسیا مطرح باشند. این بستگی به شایستگی خود داوران دارد نه حمایت کمیته داوران .

دیگران باید به عملکرد من نمره بدهند

عنایت در مورد اینکه چه نمره‌ای به عملکرد خود در دوره چهار سال و نیم مسئولیت کمیته داوران می دهد، گفت: دیگران باید به کارنامه من نمره بدهند. من آنچه که می دانستم را برای داوری انجام دادم و هرگز در طول مسئولیتم با هیچ داوری غرض ورزی نداشتم. برای خودم اصول و ضوابطی داشتم که در چارچوب آن عمل کردم و در طول این سال‌ها حتی یکبار با توصیه و سفارش کاری را انجام ندادم. برای کمیته داوران جدید آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم با حضور مسئولان جدید داوری فوتبال کشور پیشرفت کند.

دیگر با کمیته داوران همکاری نمی‌کنم

وی در مورد گفته‌های علی کفاشیان که از تجربه عنایت در کمیته داوران استفاده خواهیم کرد، گفت: دیگر حاضر به همکاری با فدراسیون فوتبال نیستم و ترجیح می دهم همکاری‌ام را با AFC در بخش نظارت و آموزش ادامه بدهم. بهتر است کمیته داوران هم با افکار و برنامه‌های جدیدی اداره شود. به نظر من اگر دنبال اتفاقات مثبت در داوری هستیم باید قبل از هر چیز تکلیف کمیته داوران مشخص شود چون با اداره کمیته آنهم بصورت سرپرست موقت که نمی داند در این مسئولیت ماندنی است یا نه، نمی شود برای داوری برنامه ریزی بلند مدت داشت و تغییرات اساسی در وضعیت داوری ایجاد کرد.

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گفتگو از ناصر تقی‌پور