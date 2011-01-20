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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برخورد پنج دستگاه خودور دو کشته برجای گذاشت

برخورد پنج دستگاه خودور دو کشته برجای گذاشت

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور گفت: برخورد پنج دستگاه خودور در محور سبزوار - شاهرود به علت مه غلیظ دو کشته و سه مجروح برجای گذاشت.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: توجه نکردن به جلو با 31 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 20 درصد، انحراف به چپ با 18 درصد و رعایت نکردن حق تقدم با 18 درصد مهمترین علت بروز تصادفات روز گذشته در کشور بوده است.

وی ادامه داد: همچنین 24 درصد تصادفات منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 13 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به مهمترین تصادفات روز گذشته عنوان کرد: ساعت 2:30 بامداد امروز در محور سبزوار- شاهرود پنج دستگاه خودوری اتوبوس، کامیونت، تریلی ولوو، پراید و پژو 405  به علت مه شدید به یکدیگر برخورد کردند.

وی گفت: در این حادثه دو نفر کشته و سه نفر از سرنشینان اتوبوس مسافربری مجروح شدند.

 

کد مطلب 1236562

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