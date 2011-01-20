بازتاب شکست تحقیرآمیز امارات/ از پیش بینی الجزیره تا سه گانه ایرانی!

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته اکثر شبکه‌های ورزشی جهان عرب بازی تیم ملی فوتبال ایران و امارات را به طور مستقیم پخش کرده و از ساعاتی قبل از آغاز بازی در استودیوهای مجهز خود با حضور کارشناسان مختلف درباره آن گفتگو می کردند.

شبکه‌های "دبی اسپورت" ، "الجزیره اسپورت" و "ابوظبی اسپورت" برخی از این شبکه‌ها بودند که به طور مفصل به بررسی ریز جریانات بازی ایران و امارات پرداختند.

کارشناس الجزیره اسپورت: ایران حتما می بازد!

در این میان یکی از کارشناسان عرب شبکه الجزیره دقایقی قبل از آغاز بازی اظهار داشت: من در چند دهه اخیر به یاد نمی آورم تیمی که صعودش به مرحله بعد بازی‌ها قطعی شده در بازی آخر که جنبه تشریفاتی دارد، 9 تغییر در ترکیب خود انجام دهد.

این کارشناس که خود را بسیار مطلع نشان می داد در ادامه پیش بینی کرد: با این تغییرات به نظر من تیم ملی ایران این بازی را به امارات واگذار خواهد کرد و در نهایت با باخت از کره جنوبی در مرحله بعد حذف می شود.

اظهارات این کارشناس با خوشبینی دیگر کارشناسان همراه بود. آنان نیز با خوب ارزیابی کردن دو بازی گذشته امارات برابر کره شمالی و قطر از احتمال بالای برد امارات با توجه به تغییرات گسترده در ترکیب ایران خبر می دادند.

البته در این میان یکی از کارشناسان به این مسئله اشاره کرد که بازیکنان ذخیره ایران به مراتب انگیزه بیشتری از بازیکنان اصلی برای نشان دادن قابلیت‌هایشان به "افشین قطبی" سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دارند.

پایان نیمه نخست؛ اوضاع همچنان بر وفق مراد اعراب

در پایان نیمه نخست بازی شب گذشته ایران و امارات، کارشناسان شبکه‌های عربی با اشاره به حملات جسته و گریخته تیم عربی حاشیه خلیج فارس این مسئله را ناشی از برتری تاکتیکی تیم امارات دانستند.

این در حالی بود که انجام 9 تغییر در ترکیب تیم ملی و اینکه اکثر این بازیکنان تاکنون کنار یکدیگر حتی یکبار هم بازی نکرده بودند در ناهماهنگی بازی ایران در نیمه نخست تاثیرگذار بود. مسئله‌ای که از دید کارشناسان شبکه‌های عربی دور مانده بود.

همه چیز از تعویض طلایی قطبی شروع شد

در پایان بازی ایران و امارات فضای ناامیدی و ناراحتی بر تمامی استودیوهای پخش شبکه‌های عربی الجزیره، دبی اسپورت و ابوظبی اسپورت قابل مشاهده بود.

کارشناسان عرب به تعویض‌های طلایی قطبی در نیمه دوم بازی توجه کردند و تاکید کردند: آمدن "غلامرضا رضایی" در نیمه دوم جریان بازی را به نفع ایران تغییر داد.

یکی از کارشناسان با تمجید از بازیخوانی افشین قطبی تاکید کرد: در هر کدام از سه گل ایران در این بازی ردپایی از غلامرضا رضایی بازیکن به میدان آمده در نیمه دوم دیده می شود.

در این میان چهره کارشناس شبکه الجزیره که قبل از بازی از باخت ایران خبر داده بود بسیار دیدنی بود. وی البته به اظهارت خود قبل از بازی اشاره‌ای نکرد و به تمجید ایران پرداخت.

در ادامه خبرنگار الجزیره در دبی با برخی از هواداران اماراتی گفتگو کرد که آنان تاکید کردند: با توجه به بازی‌های قبلی امارات انتظار پیروزی در این دیدار را داشتیم و حالا بسیار ناراحت هستیم. هواداران اماراتی از مقامات ورزشی این کشور تقاضا کردند که در کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال امارات تغییر و تحولات کلی انجام شود.

سه گانه ایرانی!

روزنامه های مطرح جهان عرب نیز امروز شکست تحقیر آمیز امارات از تیم ملی فوتبال ایران و حذف این تیم از دور رقابت‌ها را کم و بیش پوشش داده‌اند.

روزنامه الاتحاد امارات با چاپ عکسی از بازی شب گذشته که در آن "اسماعیل مطر" و "احسان حاج صفی" بر سر توپ درگیری دارند، این تیتر را برای گزارش خود انتخاب کرده است: با سه گل خداحافظی کردیم!

الاتحاد امارات در گزارشی کامل از این بازی نوشت: در نهایت امارات با تک امتیازی که از تساوی با کره شمالی بدست آورد از این دور از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا حذف شد.

در ادامه این گزارش به صعود مقتدرانه و 9 امتیازی ایران از گروه چهارم رقابت‌ها اشاره شده است.

روزنامه البیان امارات نیز با تیتر "باخت ناامید کننده و خداحافظی از قطر" در خبری به پوشش شکست تحقرآمیز امارت که به حذف این تیم از دور رقابت‌ها منجر شد پرداخته است.

روزنامه الشرق الاوسط نیز در خبری به صعود ایران و عراق از گروه چهارم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا توجه داشته و به سه گانه ایرانی درون دروازه تیم ملی امارت اشاره کرده است.

روزنامه الحیات نیز به باخت تیم ملی امارت از ایران پرداخته و می نویسد: ایران در نیمه دوم با تعویض‌های افشین قطبی جریان بازی را در دست گرفت و با استفاده از ضعف دفاعی امارات سه گل وارد دروازه این تیم کرد.