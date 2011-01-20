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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

سال 90؛

جنگ مسلحانه مردم ارومیه با رژیم طاغوت بازسازی می شود

جنگ مسلحانه مردم ارومیه با رژیم طاغوت بازسازی می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به بزرگداشت حماسه سازیهای مردم ارومیه در دوران انقلاب، صحنه جنگ مسلحانه مردم این شهر بر علیه نیروهای رژیم طاغوت در دوم بهمن سال 57، سال آینده بازسازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمد باقر کریمی صبح پنجشنبه در جلسه کمیته فرهنگی و هنری و اقلیت های دینی دهه فجر آذربایجان غربی افزود: این رویداد مهم تاریخی که در دوران انقلاب تنها در شهرستان ارومیه روی داد بصورت یک مانور در مقابل مسجد اعظم برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در دوم بهمن سال 57 نیروهای مسلح رژیم طاغوت به اجتماع با شکوه مردم ارومیه که در مسجد اعظم گرد آمده بودند حمله کرد که با مقاومت مسلحانه امام جمعه نستوه و مردم انقلابی ارومیه روبرو شدند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی اظهار داشت: نیروهای رژیم طاغوت در روی درماندگی مسجد اعظم را به توپ بستند که در اثر آن گنبد مسجد آسیب دید و تعداد از تظاهر کنندگان مجروح شدند.

حجت الاسلام کریمی خاطر نشان کرد: وقتی نیروهای مسلح توان مقابله با مردان مسلح کمین کرده در مسجد اعظم را در خود ندیدند صحنه را برای انقلابیون ارومیه خالی کردند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: این رویدادها به صورت یک مانور در سطح خیابان های امام (ره)، بعثت و اطراف مسجد اعظم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1236573

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