جنگ مسلحانه مردم ارومیه با رژیم طاغوت بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمد باقر کریمی صبح پنجشنبه در جلسه کمیته فرهنگی و هنری و اقلیت های دینی دهه فجر آذربایجان غربی افزود: این رویداد مهم تاریخی که در دوران انقلاب تنها در شهرستان ارومیه روی داد بصورت یک مانور در مقابل مسجد اعظم برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در دوم بهمن سال 57 نیروهای مسلح رژیم طاغوت به اجتماع با شکوه مردم ارومیه که در مسجد اعظم گرد آمده بودند حمله کرد که با مقاومت مسلحانه امام جمعه نستوه و مردم انقلابی ارومیه روبرو شدند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی اظهار داشت: نیروهای رژیم طاغوت در روی درماندگی مسجد اعظم را به توپ بستند که در اثر آن گنبد مسجد آسیب دید و تعداد از تظاهر کنندگان مجروح شدند.

حجت الاسلام کریمی خاطر نشان کرد: وقتی نیروهای مسلح توان مقابله با مردان مسلح کمین کرده در مسجد اعظم را در خود ندیدند صحنه را برای انقلابیون ارومیه خالی کردند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: این رویدادها به صورت یک مانور در سطح خیابان های امام (ره)، بعثت و اطراف مسجد اعظم برگزار خواهد شد.