راهکارهای علمی متخصصان باعث کاهش آلودگی هوا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی بندپی در جلسه هم اندیشی کاهش معضلات آلودگی هوای شهری گفت: مسئله آلودگی هوای تهران بحثی دیرینه است که باید در سال جاری به خاطر وجود شرایط ویژه توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم چرا که اگر در سال 88، 34 درصد روزها دارای شرایط سالم بوده سال 89 تنها 8 درصد از شرایط سالم برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: اگر تا 20 سال آینده فکری برای کاهش آلودگی هوا نکنیم دیگر نه هوایی برای تنفس می ماند نه محیطی برای زندگی، زیرا مطالعات صورت گرفته نشانگر این مسئله است که خسارات ناشی از آلودگی هوا تا سال 2016 به 16میلیارد دلار می‌رسد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان با بیان اینکه هیچ خلایی در قانون برای مبارزه با کاهش آلودگی هوا وجود ندارد گفت: باید با عزم و اراده جدی شرایطی را فراهم کنیم تا مردم به جای سم هوای تازه را تنفس کنند

