به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده بین‌المجالس اسلامی به کشور امارات سفر کرده بود، صبح روز پنجشنبه وارد تهران شد.

رئیس مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر انجام شده و شرکت وی در این اجلاس اظهار داشت: مجموعه تلاشهایی که در سالهای گذشته برای تغییر اساسنامه بین‌المجالس اسلامی انجام شده بود، به نتیجه رسید.

وی گفت: تلاش این است که ساختار بین المجالس اسلامی به گونه‌ای باشد که بر روی مسایل اساسی جهان اسلام تمرکز داشته باشد.

لاریجانی با اشاره به تلاش امارات برای تشکیل کمیته رفع اختلاف میان کشورهای اسلامی گفت: این موضوع می توانست ذهن‌ها را از مسایل اصلی جهان اسلام منحرف کند که البته موضوع منتفی شد وهمکاران ما تلاشهای خوبی در این زمینه انجام دادند.

نماینده مردم قم گفت: مسئله فلسطین و محاصره غزه همچنین تخریب اماکن اسلامی، مهاجرت دسته جمعی فلسطینی‌ها و برخی دسایسی که برای صلح قلابی از سوی غربی‌ها و آمریکایی‌ها در حال پیگیری است از موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: مسئله دیگری که در این اجلاس به آن پرداخته شد اتفاقات رخ داده در تونس بود. این کشور یک کشور مهم جهان اسلام است که حرف و سخن جدیدی دارد. انتظار این است که در شرکت کنندگان اجلاس بین‌المجالس اسلامی که نمایندگان مردم هستند با مردم کشورهای مسلمان همصدا شوند.

لاریجانی تاکید کرد: ‌در بیانیه بین‌المجالس اسلامی تاکید شد که این اجلاس در کنار مردم تونس خواهد بود. همچنین در بیانیه مذکور تاکید شد که کشورهای اسلامی چون دیگر کشورها حق استفاده صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای را دارند.

رئیس مجلس در خصوص مسئله لبنان نیز گفت:‌آمریکایی‌ها دسیسه کردند که آرامش لبنان را بر هم بزنند.

لاریجانی ادامه داد:‌ بین االمجالس اسلامی باید ویژگی نماد صدای مردم بودن را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در مسئله تونس شاهدیم که برخی کشورها فرصت طلبانه در عرصه بین‌المللی تلاش می‌کنند با ساز و کار ظاهری، ساختار قبلی حاکم بر این کشور را حفظ کنند. ظاهر ماجرا به این گونه است که می‌خواهند شرایط جدیدی خلق کنند ولی در عمل چنین نیست به همین دلیل تظاهرات ادامه دارد و بین‌المجالس اسلامی باید در این زمینه فعالیت کند.

لاریجانی با اشاره به مسئله فلسطین گفت:‌ در خصوص فلسطین باید گامهای اجرایی برداشته شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی لبنان نیز گفت: آنچه باعث عزت جهان اسلام شده است مسئله مقاومت لبنان بود. اگر مسئله مقاومت نبود شرایط کشورهای اسلامی امروز به گونه‌ای دیگر بود. بنابراین باید به لبنان و مسئله آن در بین‌المجالس اسلامی توجه ویژه‌ای شود.

رئیس مجلس در خصوص شرایط بحرانی سودان نیز گفت:‌ فکر می‌کنم پشت این بحران‌ها غربی‌ها هستند و باید با رایزنی‌های سیاسی حقوق مردم سودان حفظ شود و اجازه رخنه به کشورهای ثالث داده نشود.

لاریجانی در ادادمه این گفتگو از دیدار خود با همتایان عراقی و کویتی خبر داد و گفت: ‌در این دیدارها بر ارتقاء همکاری‌های دوجانبه تاکید شد.