  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

ترفند جدید حزب کار صهیونیستی برای بقا

ترفند جدید حزب کار صهیونیستی برای بقا

کناره گیری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از ریاست حزب کار این رژیم، مقامات این حزب را بر آن داشته تا برای حفظ بقای خود از یک زن جوان به عنوان رئیس جدید این حزب استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، در حزب کار زن جوانی وجد دارد با نام "شلی یاشیموویچ" که نظرسنجی ها نشان می دهد شانس زیادی برای رسیدن به ریاست این حزب دارد.

نظرسنجی های انجام شده در حزب کار رژیم صهیونیستی نشان می دهد که اعضای این حزب معتقدند که اگر یاشیموویچ به ریاست این حزب برسد، آنها می توانند در انتخابات بعدی کنیست(پارلمان) میزان کرسی های خود را به 10 عدد افزایش دهند.

نفر دیگری که در این بین برای ریاست حزب کار مطرح شده فردی به نام "آمرام میتزنا" از نمایندگان سابق کنیست است که نظرسنجیها نشان می دهد حزب کار تحت ریاست او می تواند 9 کرسی را در کنیست تصاحب کند.

این در حالی است که هنوز هیچ یک از این دو نفر نامزدی خود را برای بر عهده گرفتن ریاست حزب کار اعلام نکرده اند، اما از تمایل خود برای رسیدن به این پست خبر داده اند.  

بر همین اساس تا کنون "اسحاق هرزوگ" و "اویشای براورمن" برای تصدی پست ریاست حزب کار نامزد شده اند و نظرسنجیها نشان می دهد که کار با ریاست هرزوگ توانایی کسب 8 کرسی و براورمن توانایی کسب 5 کرسی را در کنیست دارد.

بر همین اساس شانس یاشیموویچ بیش از سایر رقبایش است.  

کد مطلب 1236578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها