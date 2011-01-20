ترفند جدید حزب کار صهیونیستی برای بقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، در حزب کار زن جوانی وجد دارد با نام "شلی یاشیموویچ" که نظرسنجی ها نشان می دهد شانس زیادی برای رسیدن به ریاست این حزب دارد.

نظرسنجی های انجام شده در حزب کار رژیم صهیونیستی نشان می دهد که اعضای این حزب معتقدند که اگر یاشیموویچ به ریاست این حزب برسد، آنها می توانند در انتخابات بعدی کنیست(پارلمان) میزان کرسی های خود را به 10 عدد افزایش دهند.

نفر دیگری که در این بین برای ریاست حزب کار مطرح شده فردی به نام "آمرام میتزنا" از نمایندگان سابق کنیست است که نظرسنجیها نشان می دهد حزب کار تحت ریاست او می تواند 9 کرسی را در کنیست تصاحب کند.

این در حالی است که هنوز هیچ یک از این دو نفر نامزدی خود را برای بر عهده گرفتن ریاست حزب کار اعلام نکرده اند، اما از تمایل خود برای رسیدن به این پست خبر داده اند.

بر همین اساس تا کنون "اسحاق هرزوگ" و "اویشای براورمن" برای تصدی پست ریاست حزب کار نامزد شده اند و نظرسنجیها نشان می دهد که کار با ریاست هرزوگ توانایی کسب 8 کرسی و براورمن توانایی کسب 5 کرسی را در کنیست دارد.

بر همین اساس شانس یاشیموویچ بیش از سایر رقبایش است.