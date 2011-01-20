پنجره واحد تجاری در گمرک بوشهر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوالفضل اکبرپور صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: راه ‌اندازی پنجره واحد تجاری در تمامی گمرکات از مهمترین برنامه‌ های دولت است که در 15 گمرک کشور راه‌ اندازی شده ولی در استان بوشهر به دلیل کمبود فضای اداری لازم، این طرح هنوز اجرا نشده است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با بهره ‌برداری از ساختمان جدید اداره بندر بوشهر بتوانیم این پروژه را سال آینده در گمرک بوشهر راه اندازی کنیم.

مدیرکل گمرک بوشهر اظهار داشت: این پروژه ‌از اهمیت ویژه ‌ای در گمرک ایران برخوردار است که باید با برنامه‌ ریزی‌ لازم و سرمایه ‌گذاری مناسب زمینه اجرای آن را در گمرک بوشهر فراهم شود.

اکبرپور با اشاره به اجرای پروژه پنجره واحد تجاری در دو بعد مجازی و فیزیکی اظهار داشت: ایجاد پنجره فیزیکی واحد مصداق عینی و علمی فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص الگوی مصرف است که باعث می شود سازمانهای همجوار گمرک در زیر یک سقف نسبت به ارائه خدمت به ارباب رجوع اقدام کنند.

وی خاطرنشان ساخت: ایجاد این پنجره در گمرک بوشهر موجب کاهش هزینه، زمان و سهولت فعالیتهای گمرکی خواهد شد.

مدیرکل گمرک بوشهر گفت: باتوجه به حجم بالای فعالیتهای گمرک استان بوشهر در بین گمرکهای جنوب کشور و نیاز استان به دستگاه ایکس ری، با همکاری استانداری بوشهر یک دستگاه ایکس ری برای گمرک بوشهر در حال خریداری است .

اکبرپور افزود: استانداری بوشهر برای خرید این دستگاه دو میلیارد و 900 میلیون تومان پرداخته که مابقی آن که هفت میلیارد تومان است توسط گمرک ایران تامین می‌ شود .

وی اضافه کرد: ثبت سفارش این دستگاه انجام شده و مکانیابی آن نیز با حضور کارشناس چینی در حال انجام است و این دستگاه در سال آینده به بهره ‌برداری می ‌رسد.