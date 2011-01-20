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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

دهمرده تاکید کرد:

فرهنگسازی برای حرکت به سمت خود اشتغالی در لرستان ضروری است

فرهنگسازی برای حرکت به سمت خود اشتغالی در لرستان ضروری است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان با اشاره به مشکلات پیش روی اشتغال در این استان، بر ضرورت فرهنگسازی برای حرکت به سمت خود اشتغالی در لرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده در بازدید از اداره کل کار و امور اجتماعی استان لرستان در سخنانی این اداره کل را امین کارگران و کارفرمایان دانست و خواستار ایجاد بستر لازم توسط کار و اموراجتماعی استان برای محقق شدن خواسته های قانونی کارگران و کارفرمایان شد.

وی همچنین برگزاری دوره های آموزشی را راهکار مناسبی برای ارتقاء بهره وری وکارآمدی هر سیستمی دانست و بیان داشت: برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت یکی از راهکارهای افزایش آگاهی و سطح دانش کارکنان است.

استاندار لرستان سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی را پربازده ترین سرمایه گذاری دانست و خاطر نشان کرد: انجام فعالیت ها با در نظر گرفتن سه عنصر اساسی صحت، دقت و سرعت مستلزم آموزش نیروهای انسانی در ادارات است.

دهمرده در ادامه سخنان خود بیکاری را عامل پیدایش مشکلات و آسیب های اجتماعی مختلف دانست و یادآور شد: مهارت آموزی، آموزش و توانمند سازی افراد جویای کار راهکار مناسبی برای کاهش مشکل بیکاری در لرستان است.

وی با اشاره به برخی دیدگاههای غلط در مورد اشتغال در استان، خاطر نشان کرد: فرهنگسازی مناسب جهت خود اشتغالی و تغییر افق دید اشتغال در بخش های دولتی به سمت بخش خصوصی و مردمی راه حل ویژه ای برای کاهش نرخ بیکاری در استان است.

کد مطلب 1236585

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