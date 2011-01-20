فرهنگسازی برای حرکت به سمت خود اشتغالی در لرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده در بازدید از اداره کل کار و امور اجتماعی استان لرستان در سخنانی این اداره کل را امین کارگران و کارفرمایان دانست و خواستار ایجاد بستر لازم توسط کار و اموراجتماعی استان برای محقق شدن خواسته های قانونی کارگران و کارفرمایان شد.

وی همچنین برگزاری دوره های آموزشی را راهکار مناسبی برای ارتقاء بهره وری وکارآمدی هر سیستمی دانست و بیان داشت: برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت یکی از راهکارهای افزایش آگاهی و سطح دانش کارکنان است.

استاندار لرستان سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی را پربازده ترین سرمایه گذاری دانست و خاطر نشان کرد: انجام فعالیت ها با در نظر گرفتن سه عنصر اساسی صحت، دقت و سرعت مستلزم آموزش نیروهای انسانی در ادارات است.

دهمرده در ادامه سخنان خود بیکاری را عامل پیدایش مشکلات و آسیب های اجتماعی مختلف دانست و یادآور شد: مهارت آموزی، آموزش و توانمند سازی افراد جویای کار راهکار مناسبی برای کاهش مشکل بیکاری در لرستان است.

وی با اشاره به برخی دیدگاههای غلط در مورد اشتغال در استان، خاطر نشان کرد: فرهنگسازی مناسب جهت خود اشتغالی و تغییر افق دید اشتغال در بخش های دولتی به سمت بخش خصوصی و مردمی راه حل ویژه ای برای کاهش نرخ بیکاری در استان است.