به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام و المسلمین محسن کازرونی ظهر پنجشنبه با بیان این مطلب در هفتمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها و کلانشهرهای کشور اظهار داشت: از نمایندگان مردم در پارلمانهای محلی و مدیریت شهری انتظار می‌رود با توجه به پسوند اسلامی شوراهای اسلامی شهرها بیش از پیش به هویت دینی و مذهبی توجه کنند.

وی افزود:‌ این امر در کارگروه فرهنگ و هنر استان با حضور رئیس جمهور نیز مطرح شد که امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب امور به گونه‌ای تدبیر شود که مردم به ویژه نسل جوان هویت دینی خود را مدنظر قرار دهند.

امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه فعالیت شوراها نباید تنها به عمران و آبادانی شهرها خلاصه شود، یادآور شد: ‌شوراهای اسلامی یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است که باید علاوه بر توجه به عمران و آبادانی شهرها به سایر امور فرهنگی و اسلامی نیز توجه کنند.

وی خاطرنشان کرد:‌ با توجه به رشد بی‌رویه جمعیت بلندمرتبه سازی و انبوه سازی در دستور کار مدیران ارشد کشور قرارگرفت اما باید به این نکته توجه داشت که این امر در آینده به واسطه عدم همخوانی با فرهنگ ایرانی تبعات منفی در بر خواهد داشت که باید از هم اکنون برای رفع آن تدابیر اساسی اندیشید.

این اجلاس هم اکنون در باشگاه میلاد شهرداری در حال برگزاری است.