به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم معنوی فردا جمعه اول بهمن ماه، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با حضور قاریان ممتاز و بین المللی در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.



در این مراسم همچنین مسابقه فرهنگی قرآنی برگزار و در آن به پنج نفر از برندگان هدایای متبرکه اهداء می شود.



کرسی تلاوت قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) به همت مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقدس، جمعه شبها، پس از نماز مغرب و عشاء، با حضور اساتید و چهره های قرآنی در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.