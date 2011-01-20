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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

در دیداری معوقه از سری آ؛

اینتر برد و به رده چهارم جدول صعود کرد/ سایه اینتر روی سر مدعیان

اینتر برد و به رده چهارم جدول صعود کرد/ سایه اینتر روی سر مدعیان

تیم فوتبال اینتر با پیروزی در دیداری معوقه از هفته شانزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به سکوی چهارم جدول رده بندی این رقابت‌ها صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم اینتر که به واسطه حضور در مسابقات جام باشگاه‌های جهان نسبت به دیگر تیم‌های حاضر در مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا بازی‌های کمتری را برگزار کرده است، چهارشنبه شب در چارچوب دیداری معوقه از هفته شانزدهم رقابت‌ها در ورزشگاه "سان سیرو" شهر میلان به مصاف سسنا رفت.

اینتر که در این بازی خانگی از حمایت نزدیک به 60 هزار تماشاگر بهره می برد با نتیجه 3 بر2 از سد میهمان خود گذشت و با 35 امتیاز به رده چهارم جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا صعود کرد.

برای تیم اینتر در مصاف با سسنا ساموئل اتوئو (14) دیه‌گو میلیتو (14)  کریستین چیوو (45) گلزنی کردند و گل‌های تیم میهمان توسط آریون بوگدانی (23) و امانوئله گیاچرینی (29) به ثمر رسید.

اینتر با این پیروزی 35 امتیازی شد و به رده چهارم جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا صعود کرد.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:
1- میلان 41 امتیاز
2- ناپولی 37 امتیاز - تفاضل گل 10+
3- لاتزیو 37 امتیاز - تفاضل گل 8+
4- اینتر 35 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- لچه 19 امتیاز
19- برشا 18 امتیاز
20- باری 14 امتیاز

کد مطلب 1236593

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