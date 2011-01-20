پیمانکاران اهتمام بیشتری جهت آماده سازی مسکن مهر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد علی گلشن صبح پنجشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن استان ایلام گفت: پیمانکاران مسکن مهر اهتمام بیشتری جهت آماده سازی منازل مسکونی از خود نشان دهند.



وی از عملکرد ضعیف پیمانکاران تعاونیهای مسکن مهر استان و عدم عملیاتی کردن تعهدات خود انتقاد کرد .

گلشن بر اهتمام تعاونیهای مسکن مهر جهت تسریع در کار و آماده سازی منازل مسکونی جهت افتتاح و واگذاری تأکید نمود .

وی در بخش دیگری گفت: همه مسئولان در راستای مسکن دار شدند مردم تلاش می کنند و سازمان مسکن و شهرسازی باید افزایش نظارتها و تنظیم برنامه بلند مدت جهت مسکن مهر استان پیشرفت واقعی بلوکها را بصورت واحد به واحد بررسی و به صورت یک جدول تنظیم و زمان واقعی پایان کار آنها را بدرستی اعلام کند.

فرشاد دوستی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان نیز گفت: سهمیه مسکن مهر استان در سال 90 پنج هزار واحد مسکونی اتست که براساس قانون بایستی داوئر دولتی زمینهای مازاد خود را جهت تأمین این سهمیه در اختیار مسکن و شهرسازی استان قرار دهند .