پیمانکاران اهتمام بیشتری جهت آماده سازی مسکن مهر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد علی گلشن صبح پنجشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن استان ایلام گفت: پیمانکاران مسکن مهر اهتمام بیشتری جهت آماده سازی منازل مسکونی از خود نشان دهند.
وی از عملکرد ضعیف پیمانکاران تعاونیهای مسکن مهر استان و عدم عملیاتی کردن تعهدات خود انتقاد کرد.
گلشن بر اهتمام تعاونیهای مسکن مهر جهت تسریع در کار و آماده سازی منازل مسکونی جهت افتتاح و واگذاری تأکید نمود.
وی در بخش دیگری گفت: همه مسئولان در راستای مسکن دار شدند مردم تلاش می کنند و سازمان مسکن و شهرسازی باید افزایش نظارتها و تنظیم برنامه بلند مدت جهت مسکن مهر استان پیشرفت واقعی بلوکها را بصورت واحد به واحد بررسی و به صورت یک جدول تنظیم و زمان واقعی پایان کار آنها را بدرستی اعلام کند.
فرشاد دوستی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان نیز گفت: سهمیه مسکن مهر استان در سال 90 پنج هزار واحد مسکونی اتست که براساس قانون بایستی داوئر دولتی زمینهای مازاد خود را جهت تأمین این سهمیه در اختیار مسکن و شهرسازی استان قرار دهند.
وی در ادامه اعلام کرد: مالکین زمینهای خارج از محدوده قانونی شهر در صورتی که زمینهای خود را در اختیار مسکن مهر قرار دهند بعد از انعقاد تفاهم نامه کلیه اقدامات قانونی ورود به محدوده، تغییر کاربری، تغییر سطح و افزایش تراکم در اسرع وقت انجام خواهد شد.
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