تسریع ترخیص کالاهای شرکتهای دولتی و واحدهای تولیدی خوشنام

محمدرضا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، عنوان کرد: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و با توجه به نقش گمرک در قیمت تمام شده کالا در کشور گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس به عنوان پایگاه تفکیک و ترخیص کالاهای تولیدی در کشور انتخاب شد.

وی افزود: با بررسیهایی که ما تا کنون انجام داده ایم خوشبختانه سرعت ترخیص کالا پس از هدفمندی یارانه ها و همچنین انتخاب گمرک شهید رجایی به عنوان پایگاه ترخیص کالاهای تولیدی در کشور از روند بسیار خوبی برخوردار است.

معاون امور گمرکی گمرک کشور بیان داشت: در نظر داریم تا گمرکهای شهریار، تهران و خرمشهر را نیز به عنوان دیگر پایگاههای ترخیص کالاهای تولیدی در کشور انتخاب کنیم تا تولید کنندگان داخلی بتوانند به راحتی کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

نادری با اشاره به اختیارات حاصل از ماده 394 آئین نامه اجرایی قانون گمرکی، اظهار داشت: با توجه به این قانون در نظر داریم تا ارزش گذاری کالاهای متعلق به شرکتهای دولتی و همچنین واحدهای تولیدی خوشنام را بعد از ترخیص کالا انجام دهیم تا سرعت ترخیص کالا برای این واحدهای تولیدی افزایش یابد.

وی ادامه داد: در همین راستا از معاونتهای غذا و دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، وزارت صنایع و معادن و همچنین اتاق بازرگانی ایران خواسته ایم تا اسامی شرکتهای معتبر خود را به ما اعلام کنند تا کار ترخیص کالاهای این شرکتها با سرعت بیشتری انجام شود.

اختیارات گمرک برای ترخیص کالا افزایش می یابد

معاون امور گمرکی گمرک کشور با اشاره به تصویب کنواسیون تجدید نظر شده " کی او تو" توسط مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با تایید این کنوانسیون توسط شورای نگهبان اختیارات گمرک برای ترخیص کالا افزایش می یابد که این امر موجب افزایش ترخیص کالا در کشور می شود.

نادری گفت: همچنین برای حمایت از صنایع دستی کشور مجوز صادرات صنایع دستی از طریق گمرک شهید باهنر بندرعباس را صادر کردیم.