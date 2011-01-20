توافق چین و آمریکا برای مبادلات 45 میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هو جین تائو" که به آمریکا سفر کرده در دیدار با "باراک اوباما" همتای آمریکایی خود با درخواست واشنگتن برای دسترسی بیشتر تاجران آمریکایی به بازار چین موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، بخشی از این توافق 45 میلیارد دلاری مربوط به خرید 200 فروند هواپیمای بوئینگ است که بر اساس توافق تا سال 2013 به چین تحویل داده می شود.

به نوشته رویترز، ارزش این 200 فروند بوئینگ 19 میلیارد دلار است.

بر همین اساس دو کشور درباره تبادل کالاهایی چون نرم افزار، تجهیزات کشاورزی و هوایی نیز توافقاتی با یکدیگر داشته اند که نهایی شدن آن منجر به ایجاد 325 هزار فرصت شغلی در آمریکا می شود.