حوادث طبیعی اخیر نتیجه برهم زدن محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور شیشه فروش در جمع مسئولان حوزه محیط زیست اظهار داشت: پدیده گرم شدن هوا به یکی از معضلات مهم در کشورهای جهان تبدیل شده است.
وی افزود: تمام کشورهای جهان در کنوانسیون توکیو موظف شدهاند تا برای کاهش گازهای گلخانهای اقدامات ویژهای را انجام دهند.
مدیرکل ستاد بحران حوادث استان اصفهان تصریح کرد: در نیمه دوم قرن 20، جهان با تغییرات فراوانی رو به رو میشود که تاثیرات در محیط زیست و زندگی مردم جزو مهمترین آنها است.
وی بیان داشت: سیلها، آتشسوزیها و حوادث طبیعی اخیر که در کشوهایی همچون استرالیا و برزیل اتفاق افتاده نتیجه برهم خوردن محیط زیست است.
شیشه فروش ادامه داد: در 4 سال گذشته میزان بارندگی در استان اصفهان حدود 70 درصد کاهش داشته است که عوامل فراوانی در آن تاثیرگذار بودهاند.
وی تاکید کرد: ستاد بحران استانداری اصفهان از نقطه نظرات اندیشمندان و خبرگان استفاده کرده است تا بتواند اقداماتی را در راستای کاهش آلودگی هوا در استان انجام دهد.
مدیرکل ستاد بحران حوادث استان اصفهان اضافه کرد: طرح کاهش آلودگی هوا سند بالادستی به حساب میآید که ظرف مدت 10 سال، آلودگی هوای اصفهان را به میزان قابل توجهی کاهش داده و به استانداردهای جهانی نزدیک میکند.
وی افزود: انتظار داریم بخش خصوصی در بخشهای مختلف به ویژه مدیریت کاهش آلودگی هوا بتواند به استانداری یاری برساند و برگزاری چنین همایشهایی نیز مورد استفاده مدیریت کلان استان قرار گیرد.
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