حوادث طبیعی اخیر نتیجه برهم زدن محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور شیشه فروش در جمع مسئولان حوزه محیط زیست اظهار داشت: پدیده گرم شدن هوا به یکی از معضلات مهم در کشورهای جهان تبدیل شده است.

وی افزود: تمام کشورهای جهان در کنوانسیون توکیو موظف شده‌اند تا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اقدامات ویژه‌ای را انجام دهند.

مدیرکل ستاد بحران حوادث استان اصفهان تصریح کرد: در نیمه دوم قرن 20، جهان با تغییرات فراوانی رو به رو می‌شود که تاثیرات در محیط زیست و زندگی مردم جزو مهم‌ترین آنها است.

وی بیان داشت: سیل‌ها، آتش‌سوزی‌ها و حوادث طبیعی اخیر که در کشوهایی همچون استرالیا و برزیل اتفاق افتاده نتیجه برهم خوردن محیط زیست است.

شیشه فروش ادامه داد: در 4 سال گذشته میزان بارندگی در استان اصفهان حدود 70 درصد کاهش داشته است که عوامل فراوانی در آن تاثیرگذار بوده‌اند.

وی تاکید کرد: ستاد بحران استانداری اصفهان از نقطه نظرات اندیشمندان و خبرگان استفاده کرده است تا بتواند اقداماتی را در راستای کاهش آلودگی هوا در استان انجام دهد.

مدیرکل ستاد بحران حوادث استان اصفهان اضافه کرد: طرح کاهش آلودگی هوا سند بالادستی به حساب می‌آید که ظرف مدت 10 سال، آلودگی هوای اصفهان را به میزان قابل توجهی کاهش داده و به استانداردهای جهانی نزدیک می‌کند.

وی افزود: انتظار داریم بخش خصوصی در بخش‌های مختلف به ویژه مدیریت کاهش آلودگی هوا بتواند به استانداری یاری برساند و برگزاری چنین همایش‌هایی نیز مورد استفاده مدیریت کلان استان قرار گیرد.