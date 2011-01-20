آغاز جنگ روانی جدید علیه حزب الله با موضع جنجالی سعود الفیصل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان امروز به نقل از منابع آگاه نوشت : اظهارات اخیر "سعود الفیصل" بیانگر تصمیمی است که از سوی آمریکا اتخاذ شده است.

این روزنامه در ادامه نوشت : بر این اساس آمریکا خواستار شکست طرحی است که اخیرا از سوی "ولید جنبلاط" درباره تشکیل دولت وحدت ملی به نخست وزیری "سعد الحریری" ارائه شده است.

جنبلاط در طرح جدیدی که اخیرا آن را مطرح کرده است درصدد است که دولت وحدت ملی به نخست وزیری حریری در صورتی تشکیل شود که شروط مخالفان (جریان 8 مارس) رعایت شود.

الاخبار در ادامه نوشت : موضع وزیر امور خارجه عربستان میخ آخر را بر تابوت "سین سین" (تلاشهای سعودی سوری) وارد کرد و این در واقع به منزله آغاز جنگ روانی، سیاسی و امنیتی علیه حزب الله است.

وزیرامورخارجه عربستان روز گذشته در اظهاراتی سئوال برانگیز گفت: اوضاع در لبنان بسیار خطرناک است، این کشور به سوی تجزیه پیش می رود و عربستان دیگر نقشی در تحولات این کشور نخواهد داشت.