  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

الاخبار مطرح کرد:

آغاز جنگ روانی جدید علیه حزب الله با موضع جنجالی سعود الفیصل

آغاز جنگ روانی جدید علیه حزب الله با موضع جنجالی سعود الفیصل

منابع آگاه از جریان مذاکرات اخیر درباره تحولات لبنان تاکید دارند که موضعگیری اخیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی را باید در راستای جنگ روانی، امنیتی و سیاسی جدید علیه حزب الله لبنان ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان امروز به نقل از منابع آگاه نوشت : اظهارات اخیر "سعود الفیصل" بیانگر تصمیمی است که از سوی آمریکا اتخاذ شده است.

این روزنامه در ادامه نوشت : بر این اساس آمریکا خواستار شکست طرحی است که اخیرا از سوی "ولید جنبلاط" درباره تشکیل دولت وحدت ملی به نخست وزیری "سعد الحریری" ارائه شده است.

جنبلاط در طرح جدیدی که اخیرا آن را مطرح کرده است درصدد است که دولت وحدت ملی به نخست وزیری حریری در صورتی تشکیل شود که شروط مخالفان (جریان 8 مارس) رعایت شود.

الاخبار در ادامه نوشت  : موضع وزیر امور خارجه عربستان میخ آخر را بر تابوت "سین سین" (تلاشهای سعودی سوری) وارد کرد و این در واقع به منزله آغاز جنگ روانی، سیاسی و امنیتی علیه حزب الله است.

وزیرامورخارجه عربستان روز گذشته در اظهاراتی سئوال برانگیز گفت: اوضاع در لبنان بسیار خطرناک است، این کشور به سوی تجزیه پیش می رود و عربستان دیگر نقشی در تحولات این کشور نخواهد داشت.

کد مطلب 1236610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها