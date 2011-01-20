رم با فتح دربی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا چهارشنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیمهای رم و سامپدوریا با برتری مقابل حریفان خود به جمع هشت تیم برتر رقابتها صعود کردند.
در جذابترین دیدار شب گذشته تیم رم در ورزشگاه المپیک این شهر به مصاف لاتزیو رفت و موفق شد با برتری 2 بریک مقابل رقیب سنتی و همشهری خود به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاههای ایتالیا صعود کند. برای رم در این بازی مارکو بوریلو (53 - پنالتی) و فابیو هنریکه سیمپلیسیو (77) گلزنی کردند و تک گل تیم لاتزیو نیز توسط آندرسون هرنانس در دقیقه 58 از روی نقطه پنالتی به رسید.
در دیگر دیدار شب گذشته تیم سامپدوریا در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 از سد اودینزه گذشت و به جمع هشت تیم برتر مسابقات جام حذفی ایتالیا صعود کرد. این بازی در وقتهای معمول و اضافه با نتیجه تساوی 2 بر 2 به اتمام رسیده بود. برای سامپدوریا در این بازی خانگی ماکدا (32) و جیان پائولو پازینی (108 - پنالتی) گلزنی کردند و گلهای تیم اودینزه نیز توسط مائوریسیو ایسلا (90) و ژرمن گاتساوو دنیس (91) به ثمر رسید.
تا به این لحظه تیمهای پارما، پالرمو، اینتر، یوونتوس، ناپولی، سامپدوریا و رم به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای ایتالیا صعود کردهاند.
مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای میلان و باری به اتمام می رسد.
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