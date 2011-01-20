گلستان صاحب پارک فناوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر سوخته سرایی پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه تخصصی پژوهش فناوری و نوآوری استان گفت: 10 میلیارد ریال برای تقویت تعاونیهای دانش بنیان اختصاص یافت و تعاونی های دانش بنیانی که شش ماه از تشکیل آنان گذشته باشد می توانند تسهیلات دریافت کنند.

وی اضافه کرد : شورای پژوهش در استان بعنوان یک پروژه تحقیقاتی در سنوات گذشته تشکیل شد و در سال 89 آیین نامه تشکیل کارگروه تخصصی ابلاغ شد.



سوخته سرایی اظهار داشت: درسال 88 با همکاری دانشگاهها مزیت های استان شناسایی و برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ابلاغ شد که نتیجه تشکیل این کارگروه دفتر نخبگان و....بود.



وی نقش دانایی محوری در تحولات جهان گسترده دانست وافزود: حاکمان آینده در دولتها و ملتها کشورهایی هستند که در چرخه فناوری و دانش هزینه و سرمایه گذاری کنند تا بتوانند این محصول را کسب کنند.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تصریح کرد: ارتباط استان با مجموعه های علمی مرکز از اقدمات خوب این کارگروه بوده است که از ثمرات آن می توان به تشکیل شرکتهای تعاونی دانشجویان، جشنواره مخترعان، جشنواره نوآوران استانی توسط دفتر نخبگان، المپیاد مسابقات رباتیک و جشنواره های برگزارشده در هفته پژوهش اشاره کرد.



وی با اشاره حضور و فعالیت بسیار خوب دستگاههای اجرایی در این برنامه ها ابراز امیدواری کرد، بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای بسیار بالای موجود دراستان در سطح کشور وجشنواره های بین المللی جایگاه خود را بدست بیاوریم.



سوخته سرایی خاطر نشان کرد : تاسیس جهاد دانشگاهی، دفتر نخبگان، مرکز ناباروری وتولید خون بند ناف و.... اقدامات خوبی بود که علی رغم فعال نبودن کارگروه از سوی استانداری بطور جدی پیگیری و اجرا شد.