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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

زمین لرزه 4 ریشتری ریگان را لرزاند

زمین لرزه 4 ریشتری ریگان را لرزاند

کرمان - خبرگزاری مهر: زلزله ای به شدت چهار ریشتر محمد آباد ریگان را بار دیگر تکان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای به شدت چهار ریشتر ساعاتی پیش شرق کرمان را به مرکزیت محمد آباد ریگان به لرزه در آورد.

کانون این زمین لرزه که ساعت 9 و 50 دقیقه صبح پنجشنبه روی داد در عمق 28 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 58.99 درجه طول جغرافیایی و 28.63 درجه عرض جغرافیایی ثبت شد.

تاکنون خسارتی از این زمین لرزه دریافت نشده است.

با وجود گذشته روزها از زمین لرزه 6.5 ریشتری ریگان پس لرزه در این منطقه همچنان ادامه دارد و موجب هراس مردم شده است به گونه ای که تنها در ریگان پنج هزار دانش آموز همچنان در چادر و فضای باز به مدرسه می روند و مسئولان و نماینده مردم شرق کرمان در مجلس شورای اسلامی خواستار توزیع کانکس در این مدارس شده اند.

کد مطلب 1236616

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