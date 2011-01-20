به گزارش خبرنگارمهر در قم، اتباع افغانی مقیم قم، در اعتراض به هتک حرمت سفارت ایران درکابل فردا جمعه در این شهر راهپیمایی میکنند.
این راهپیمایی از ساعت ۹ صبح با تجمع اتباع افغانی در مقابل مسجد امام حسن عسگری (ع) آغاز میشود.
راهپیمایان پس از تجمع دراین مکان به سمت حرم حضرت معصومه (ع) راهپیمایی میکنند.
این راهپیمایی با تقاضای افغانیهای مقیم قم وبه شکل خودجوش است که درحمایت از نظام و انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
با برپایی راهپیمایی/
افغانی های مقیم قم، هتک حرمت سفارت ایران درکابل را محکوم می کنند
قم - خبرگزاری مهر: افغانی های مقیم قم، فردا با برگزاری راهپیمایی هتک حرمت سفارت ایران درکابل را محکوم می کنند.
به گزارش خبرنگارمهر در قم، اتباع افغانی مقیم قم، در اعتراض به هتک حرمت سفارت ایران درکابل فردا جمعه در این شهر راهپیمایی میکنند.
کد مطلب 1236617
نظر شما