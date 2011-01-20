به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، هفته گذشته عرصه سیاست خارجی شاهد تحولات مختلفی بوِیژه در مسیر پرونده هسته ای ایران و تلاش مسئولان برای شفاسازی فعالیت های هسته ای ایران بود، تا بدانجا که در آغاز هفته نمایندگان 120 کشور جهان از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کردند و مسئولان وزارت خارجه نیز با اعلام امادگی برای حضور در نشست گروه 5+1 در استانبول حسن نیت بیش از پیش ایران در عرصه شفافسازی فعالیت های هسته ای را به رخ کشیدند.

با نگاهی به رویدادهای هفته گذشته در حوزه سیاست خارجی مروری بر این وقایع خواهیم داشت.

* بازدید نمایندگان 120 کشور جهان از تاسیسات هسته ای ایران در آستانه نشست ایران و 5+1 در استانبول

شنبه گذشته درهای سایت‌های هسته‌ای ایران در حالی به روی نمایندگان 120 کشورجهان باز شد که یک هفته به دور جدید گفتگوی ایران و 5+1 در استانبول باقی مانده است.

تهران اعلام کرده است که این اقدام را برای نشان‌دادن حسن‌نیت خود و اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش انجام می‌دهد.

به گفته علی‌اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رئیس تروئیکای غیرمتعهدها (مصر، کوبا، ایران) که سفیر مصر در آژانس است، رئیس گروه 77 (نماینده و سفیر الجزایر در آژانس)، سفیر و نماینده اتحادیه عرب نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و سفیر و نماینده سوریه و ونزوئلا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تاسیسات نطنز و آب سنگین اراک به ایران سفر کرده اند.

این هیئت خارجی از مجموعه تولید اورانیوم با غنای 20 درصد و روند کار سانتریفیوژها در تاسیسات و فعالیت کارخانه آب‌سنگین و رآکتور 40 مگاواتی اراک بازدید کردند.

این برنامه که با حضور علی‌اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی و علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد در تهران نیز با دیدار نمایندگان خارجی با سعید جلیلی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ادامه پیدا کرد.

هیات میهمانان خارجی، بامداد دوشنبه تهران را به مقصد وین ترک کردند.

* بازدید از تاسیسات هسته ای ایران به منظور شفاف سازی است

علی اکبر صالحی نیز در پی بازدید میهمانان خارجی از تاسیسات هسته ای گفت: پیش از این ایران اعلام کرد کارشناسان فنی کشورها می‌توانند همراه سفیرانشان برای بازدید از این تاسیسات به ایران سفر کنند و از نزدیک واقعیت‌های فعالیت‌های هسته‌ای ما را برای آنها تشریح کنند.

صالحی همچنین با تاکید بر اینکه بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام می‌شود، ادامه داد: متأسفانه طرف مقابل به جای اینکه مسبب این حرکت باشد، سعی می‌کند افکار عمومی جهان را به انحراف بکشاند و این نشان‌دهنده حقانیت ماست.

* سفر صالحی به ترکیه