  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

مجله خبری دیپلماسی هفته/

بازدید نمایندگان 120 کشور از تاسیسات هسته‌ای/ تلاش ایران برای شفاف‌سازی

بازدید نمایندگان 120 کشور از تاسیسات هسته‌ای/ تلاش ایران برای شفاف‌سازی

جدول اخبار سیاست خارجی هفته گذشته، عرصه ای پهناور از اخبار بود که شرح اهم این وقایع از بازدید نمایندگان 120 کشور جهان از تاسیسات هسته ای ایران آغاز و با سفرهای متعدد مسئولان دیپلماسی خارجی کشور ادامه پیدا می کند و سفر سلطانیه به مسکو و صالحی به سنگال نقاط پایانی این جدول را ترسیم خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، هفته گذشته عرصه سیاست خارجی شاهد تحولات مختلفی  بوِیژه در مسیر پرونده هسته ای ایران و تلاش مسئولان برای شفاسازی فعالیت های هسته ای ایران بود، تا بدانجا که در آغاز هفته نمایندگان 120 کشور جهان از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کردند و مسئولان وزارت خارجه نیز با  اعلام امادگی برای حضور در نشست گروه 5+1 در استانبول حسن نیت بیش از پیش ایران در عرصه شفافسازی فعالیت های هسته ای را به رخ کشیدند.

با نگاهی به رویدادهای هفته گذشته در حوزه سیاست خارجی مروری بر این وقایع خواهیم داشت.

* بازدید نمایندگان 120 کشور جهان از تاسیسات هسته ای ایران در آستانه نشست ایران و 5+1 در استانبول 

شنبه گذشته درهای سایت‌های هسته‌ای ایران در حالی به روی نمایندگان 120 کشورجهان باز شد که یک هفته به  دور جدید گفتگوی ایران و 5+1 در استانبول باقی مانده است.

تهران اعلام کرده است که این اقدام را برای نشان‌دادن حسن‌نیت خود و اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش انجام می‌دهد.

به گفته علی‌اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رئیس تروئیکای غیرمتعهدها (مصر، کوبا، ایران) که سفیر مصر در آژانس است، رئیس گروه 77 (نماینده و سفیر الجزایر در آژانس)، سفیر و نماینده اتحادیه عرب نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و سفیر و نماینده سوریه و ونزوئلا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تاسیسات نطنز و آب سنگین اراک به ایران سفر کرده اند.

این هیئت خارجی از مجموعه تولید اورانیوم با غنای 20 درصد و روند کار سانتریفیوژها در تاسیسات و فعالیت کارخانه آب‌سنگین و رآکتور 40 مگاواتی اراک بازدید کردند.
 
این برنامه که با حضور علی‌اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی و علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد در تهران نیز با دیدار نمایندگان خارجی با سعید جلیلی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ادامه پیدا کرد.
 
هیات میهمانان خارجی، بامداد دوشنبه تهران را به مقصد وین ترک کردند.
 
* بازدید از تاسیسات هسته ای ایران به منظور شفاف سازی است
 
علی اکبر صالحی نیز در پی بازدید میهمانان خارجی از تاسیسات هسته ای گفت: پیش از این ایران اعلام کرد کارشناسان فنی کشورها می‌توانند همراه سفیرانشان برای بازدید از این تاسیسات به ایران سفر کنند و از نزدیک واقعیت‌های فعالیت‌های هسته‌ای ما را برای آنها تشریح کنند.
 
صالحی همچنین با تاکید بر اینکه بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام می‌شود، ادامه داد: متأسفانه طرف مقابل به جای اینکه مسبب این حرکت باشد، سعی می‌کند افکار عمومی جهان را به انحراف بکشاند و این نشان‌دهنده حقانیت ماست.
 
  
    
                    
 
* سفر صالحی به ترکیه 

علی اکبر صالحی سرپرست وزیر امور خارجه ایران عصر دوشنبه به منظور انجام یک دیدار رسمی یک روزه از ترکیه ، عازم آنکارا شد.

صالحی در این سفر که در ‌آستانه برگزاری نشست ایران و 1+5 صورت می گیرد، در دیدار باهمتای ترک و دیگر مقامات عالیرتبه این کشور پیرامون گسترش و تحکیم بیش از پیش مناسبات و همکاریهای خوب تهران – آنکارا، گفتگوهای آتی ایران و 1+5 در استانبول و‌آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد.

*سفر صالحی از ترکیه به سنگال

در ادامه سفرهای این هفته سرپرست دستگاه دیپلماسی ایران، علی اکبر صالحی پس از دیدار با مقامات ترکیه در آنکارا شده  این کشور را به مقصد سنگال ترک کرد.

سرپرست وزارت خارجه برای رایزنی با مقامات سنگال، به این کشور سفر کرد و پس از دیدار با وزیر خارجه و رئیس جمهور سنگال در داکار، هدف از این سفر مرور روابط و رایزنی در جهت توسعه مناسبات دو کشور خواند.

صالحی در رأس هیـئتی سیاسی – اقتصادی در سفر به سنگال، از انجام پروژه های جدیدی در حوزه همکاریهای اقتصادی دو کشور در سطح 200 میلیون دلار خبر داد.

وی در دیدار با رئیس جمهور سنگال بار دیگر حق جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ایی را مورد تأکید قرار داد.

*تصمیمی برای مجلس/ ایران در نشست بین المجالس شرکت می کند یا نه

در کشمکش میان رفتن و ماندن، بالاخره با پا درمیانی کویت، رئیس مجلس ایران نیز با سفر به امارات برای شرکت در نشست بین المجالس رویدادی دیگر را در جدول اخبار سیاست خارجی این هفته جای داد.

لاریجانی در حالی سه شنبه تهران را به مقصد ابوظبی ترک کرد که پیش از این مجلس اعلام کرده بود ایران در اجلاس فوق‌العاده اتحادیه بین‌المجالس که در امارات برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد.

بنا به گفته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ایران با پادرمیانی کویت و با توافق بر سر این موضوع که طرح موارد تفرقه افکن در نشست فوق‌العاده بین‌المجالس جایی ندارد حاضر به شرکت در این نشست شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیته اجرایی اتحادیه بین‌المجالس سالی 2 بار تشکیل جلسه می‌دهد و امسال امارات متحده عربی تلاشی را آغاز کرده بود تا با برگزاری یک اجلاس فوق‌العاده و در قالب کمیته‌ای به‌نام «مساعی‌حمیده» یا کمیته حل اختلاف، اختلافات مرزی بین کشورهای اسلامی را پیش کشیده و به این بهانه پای ادعاهای خود بر جزایر سه‌گانه ایران را به اتحادیه بین‌المجالس بکشاند. این اقدام امارات متحده عربی تعبیر به تغییر در اساسنامه اتحادیه بین‌المجالس شده است و ایران به این دلیل و در اعتراض به این حرکت اعلام کرده بود که در این نشست شرکت نمی کند.

* مهمانپرست در راس هیئتی رسانه ای به تایلند و کره جنوبی سفر کرد
 
سخنگوی وزارت خارجه برای سفری 4روزه در راس هیئتی رسانه ای به تایلند و کره جنوبی سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه برای انجام سفری 4روزه و در راستای توسعه مناسبات و همکاری های رسانه ای عازم دو کشور تایلند و کره جنوبی شد و با همتایان خود در این کشورها دیدار کرد.
 
*سلطانیه برای تشریح فعالیت های هسته ای ایران به مسکو
 
علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده دائم کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در روزهای پایانی هفته گذشته به منظور تشریح فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران به مسکو سفر کرد.
 
این سفر به منظور آشنایی افکار عمومی، نخبگان علمی و سیاسی روسیه با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و به ابتکار سفارت ایران در روسیه انجام می‌شود.
 
سلطانیه در این سفر غیر رسمی دو روزه بنا به دعوت رئیس مرکز مطالعات و انرژی روسیه در مسکو برای کارشناسان و تحلیلگران مسائل فنی و سیاسی در کار گروهی تحت عنوان «مذاکرات ایران و گروه 5+1، دورنمای ایران از این مذاکرات» سخنرانی و به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهد گفت.
 
*آغاز دور جدید گفتگوهای ایران و 5+1 در استانبول 
 
یکی از مهمترین اخبار هفته گذشته نشست ایران و گروه 5+1 در استانبول بود که با سفر هیئت ایرانی در انتهای هفته به آخرین خبر سیاست خارجی هفته اخیر بدل شد.
 
هیات جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی سعید جلیلی ـ دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و مذاکره کننده ارشد ایران با 1+5  آخرین روز هفته راهی استانبول می‌شود.
 
* وقایع تونس/ پرونده خواسته های مردم یک کشور مسلمان
 
وقایع کشور تونس و خواست مردم مسلمان این کشور یکی از مهمترین اخبار جهان بود که واکنش های مختلف مسئولان ایران از مراجع و علما تا رئیس مجلس، رئیس جمهور و سخنگوی وزارت خارجه را به دنبال داشت.
مسئولان ایران در سخنان خود ضمن حمایت از خواسته های به حق مردم نتیجه همراهی دولتمردان کشورهای مسلمان با کشورهای غربی همچون امریکا را سرنوشت محتوم رئیس جمهور تونس دانستند. 
 
کد مطلب 1236620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها