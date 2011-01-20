به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، هفته گذشته عرصه سیاست خارجی شاهد تحولات مختلفی بوِیژه در مسیر پرونده هسته ای ایران و تلاش مسئولان برای شفاسازی فعالیت های هسته ای ایران بود، تا بدانجا که در آغاز هفته نمایندگان 120 کشور جهان از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کردند و مسئولان وزارت خارجه نیز با اعلام امادگی برای حضور در نشست گروه 5+1 در استانبول حسن نیت بیش از پیش ایران در عرصه شفافسازی فعالیت های هسته ای را به رخ کشیدند.
با نگاهی به رویدادهای هفته گذشته در حوزه سیاست خارجی مروری بر این وقایع خواهیم داشت.
* بازدید نمایندگان 120 کشور جهان از تاسیسات هسته ای ایران در آستانه نشست ایران و 5+1 در استانبول
شنبه گذشته درهای سایتهای هستهای ایران در حالی به روی نمایندگان 120 کشورجهان باز شد که یک هفته به دور جدید گفتگوی ایران و 5+1 در استانبول باقی مانده است.
تهران اعلام کرده است که این اقدام را برای نشاندادن حسننیت خود و اثبات صلحآمیز بودن برنامه هستهایاش انجام میدهد.
به گفته علیاصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رئیس تروئیکای غیرمتعهدها (مصر، کوبا، ایران) که سفیر مصر در آژانس است، رئیس گروه 77 (نماینده و سفیر الجزایر در آژانس)، سفیر و نماینده اتحادیه عرب نزد سازمانهای بینالمللی در وین و سفیر و نماینده سوریه و ونزوئلا در آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازدید از تاسیسات نطنز و آب سنگین اراک به ایران سفر کرده اند.
علی اکبر صالحی سرپرست وزیر امور خارجه ایران عصر دوشنبه به منظور انجام یک دیدار رسمی یک روزه از ترکیه ، عازم آنکارا شد.
صالحی در این سفر که در آستانه برگزاری نشست ایران و 1+5 صورت می گیرد، در دیدار باهمتای ترک و دیگر مقامات عالیرتبه این کشور پیرامون گسترش و تحکیم بیش از پیش مناسبات و همکاریهای خوب تهران – آنکارا، گفتگوهای آتی ایران و 1+5 در استانبول وآخرین تحولات منطقه ای و بین المللی رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد.
*سفر صالحی از ترکیه به سنگال
در ادامه سفرهای این هفته سرپرست دستگاه دیپلماسی ایران، علی اکبر صالحی پس از دیدار با مقامات ترکیه در آنکارا شده این کشور را به مقصد سنگال ترک کرد.
سرپرست وزارت خارجه برای رایزنی با مقامات سنگال، به این کشور سفر کرد و پس از دیدار با وزیر خارجه و رئیس جمهور سنگال در داکار، هدف از این سفر مرور روابط و رایزنی در جهت توسعه مناسبات دو کشور خواند.
صالحی در رأس هیـئتی سیاسی – اقتصادی در سفر به سنگال، از انجام پروژه های جدیدی در حوزه همکاریهای اقتصادی دو کشور در سطح 200 میلیون دلار خبر داد.
وی در دیدار با رئیس جمهور سنگال بار دیگر حق جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ایی را مورد تأکید قرار داد.
*تصمیمی برای مجلس/ ایران در نشست بین المجالس شرکت می کند یا نه
در کشمکش میان رفتن و ماندن، بالاخره با پا درمیانی کویت، رئیس مجلس ایران نیز با سفر به امارات برای شرکت در نشست بین المجالس رویدادی دیگر را در جدول اخبار سیاست خارجی این هفته جای داد.
لاریجانی در حالی سه شنبه تهران را به مقصد ابوظبی ترک کرد که پیش از این مجلس اعلام کرده بود ایران در اجلاس فوقالعاده اتحادیه بینالمجالس که در امارات برگزار میشود شرکت نخواهد کرد.
بنا به گفته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ایران با پادرمیانی کویت و با توافق بر سر این موضوع که طرح موارد تفرقه افکن در نشست فوقالعاده بینالمجالس جایی ندارد حاضر به شرکت در این نشست شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیته اجرایی اتحادیه بینالمجالس سالی 2 بار تشکیل جلسه میدهد و امسال امارات متحده عربی تلاشی را آغاز کرده بود تا با برگزاری یک اجلاس فوقالعاده و در قالب کمیتهای بهنام «مساعیحمیده» یا کمیته حل اختلاف، اختلافات مرزی بین کشورهای اسلامی را پیش کشیده و به این بهانه پای ادعاهای خود بر جزایر سهگانه ایران را به اتحادیه بینالمجالس بکشاند. این اقدام امارات متحده عربی تعبیر به تغییر در اساسنامه اتحادیه بینالمجالس شده است و ایران به این دلیل و در اعتراض به این حرکت اعلام کرده بود که در این نشست شرکت نمی کند.
به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه برای انجام سفری 4روزه و در راستای توسعه مناسبات و همکاری های رسانه ای عازم دو کشور تایلند و کره جنوبی شد و با همتایان خود در این کشورها دیدار کرد.
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