سهم هر اصفهانی از بودجه شهرداری 150 هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی حسام‌نژاد ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران به بودجه در نظر گرفته شده در سال جاری برای شهرداری اصفهان اشاره کرد و افزود: بودجه نقدی در نظر گرفته شده برای شهرداری اصفهان در سال جاری 410 میلیارد تومان بوده که با احتساب جمعیت سال 89، سرانه هر شهروند اصفهانی از این بودجه 150 هزار تومان حساب شده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینیها برای تحقق بودجه سال‌جاری شهرداری اصفهان تحقق حداکثری است، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری 85 درصد از درآمدهای نقدی شهرداری اصفهان و بودجه آن محقق و تامین شود.

معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان با اشاره به بودجه‌های محقق شده این شهرداری تا پایان 9 ماهه نخست سال‌جاری، تصریح کرد: تا پایان آذرماه سال جاری 64 درصد از بودجه نقدی شهرداری اصفهان محقق شده است.

وی با ارائه مقایسه تحقق درآمدهای سال‌جاری تا پایان آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهرداری اصفهان، اضافه کرد: تحقق بودجه نقدی شهرداری اصفهان تا پایان آذرماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.

حسام‌نژاد با اشاره به میزان تحقق بودجه شهرداری اصفهان تا پایان آذرماه سال گذشته، بیان داشت: بودجه نقدی شهرداری اصفهان تا پایان آذرماه سال گذشته 56 درصد بود که این میزان در سال جاری به 64 درصد رسیده است.

وی با اشاره به چگونگی تامین بودجه‌های شهرداری اصفهان در سال‌، گفت: قسمتی از بودجه‌های غیرنقدی شهرداری مربوط به سرمایه‌گذاریهای انجام شده توسط این شهرداری در قسمتهای مختلف و قسمتی دیگر نیز مربوط به بودجه‌های تخصیص یافته است.

معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان سرمایه‌های این شهرداری را مشارکتهای انجام شده در پروژه‌های شهری عنوان کرد و افزود: بخش مربوط به سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی که درآمد غیرنقدی شهرداری به حساب می‌آید را در بر می‌گیرد و به عنوان سرمایه برای شهرداری اصفهان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه آینده روشنی برای تحقق بودجه‌های شهرداری اصفهان تا پایان سال جاری پیش‌بینی شده ، اظهار داشت: پیش بینی‌ می‌کنیم که تا پایان سال 89 نزدیک به 85 درصد از درآمدهای نقدی و به عبارت بهتر بودجه شهرداری اصفهان محقق شود.

حسام‌نژاد با بیان اینکه تدوین بودجه سال 90 شهرداری اصفهان در مراحل پایانی قرار دارد، تصریح کرد: بودجه سال 90 شهرداری اصفهان به منظور ارائه به شورای اسلامی شهر در مراحل جمع‌بندی نهایی قرار دارد و به زودی به این شورا تقدیم می‌شود.

وی با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر بودجه‌ها و درآمدهای شهرداری اصفهان، اضافه کرد: افزایش میزان بودجه شهرداری با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پس از جمع‌بندی مشخص می‌شود.