تیم ملی تنیس با ویلچر 3 تورنمنت بین المللی برگزاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا کوجواری در نشست خبری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در حال حاضر دو تنیسور تبریزی تیم ملی حسین می پور با رنکینگ 120 و محمد رضا یعقوبی را رنکینگ 170 فدراسیون جهانی برای رسیدن به سهمیه رقابتهای پارالمپیک 2012 لندن شانس زیادی دارند و با حضوردر حداقل سه تورنمنت بین المللی و اوپن رنکینگ تنیسورهای به زیر 47 خواهد رسید تا در رقابتها حضور داشته باشیم.

وی افزود: در اولین حضور تنیسورهای تیم ملی که حسین ممی پور، محمد رضا یعقوبی، مهدی طیبی و اکبر قربانی آن را تشکیل می دهند در صورت امکان در رقابتهای اوپن روسیه که 25 اسفند برگزار خواهد حضور خواهیم یافت.

رضا کوجواری در ادامه گفت: پس از رقابتهای روسیه رقابتهای جهانی آفریقای جنوبی در پروتوریا در اواخر اردیبهشت ماه را پیش روی داریم که دعوتنامه رسمی رقابتها به ایران ارسال شده و به خاطر کسب مقام سومی سال 2010 رقابتها توسط ایران دوباره برای دفاع از عنوان خود و کسب سهمیه پارالمپیک لندن را قدرت راهی پروتوریا خواهیم شد.

وی افزود: بلافاصله پس از رقابتهای افریقای جنوبی در رقابتهای بین المللی اوپن ترکیه در آنتالیا اعزام تا از عنوان قهرمانی رقابتها دفاع کرده و تعداد سهمیه تنیس باویلچر ایران اسلامی را در پارالمپیک لندن افزایش دهیم.

سرمربی تیم ملی تنیس باویلچر کشور خبر از برگزاری رقابتهای بین المللی تنیس باویلچر در تبریز داد و گفت: رقابتهای بین المللی تنیس باویلچر که توسط فدراسیون مقرر بود در مشهد یا تهران برگزار شود پس از رایزنی با فراسیون جهانی به تبریز منتقل شد و در تقویم فدراسیون جهانی تنیس گنجانده شده و این رقابتها سه تا پنج اکتبر سال 2011 برابر با 11 تا 13 مهر ماه 1390 در تبریز برگزار خواهد شد.