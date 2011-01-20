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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

برای کسب سهیمه پارالمپیک؛

تیم ملی تنیس با ویلچر 3 تورنمنت بین المللی برگزاری می کند

تیم ملی تنیس با ویلچر 3 تورنمنت بین المللی برگزاری می کند

تبریز - خبرگزاری مهر: سرمربی تبریزی تیم ملی تنیس با ویلچر کشور از برگزاری سه تورنمنت بین المللی در راستای کسب سهمیه پارالمپیک لندن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا کوجواری در نشست خبری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در حال حاضر دو تنیسور تبریزی تیم ملی حسین می پور با رنکینگ 120 و محمد رضا یعقوبی را رنکینگ 170 فدراسیون جهانی برای رسیدن به سهمیه رقابتهای پارالمپیک 2012 لندن شانس زیادی دارند و با حضوردر حداقل سه تورنمنت بین المللی و اوپن رنکینگ تنیسورهای به زیر 47 خواهد رسید تا در رقابتها حضور داشته باشیم.

وی افزود: در اولین حضور تنیسورهای تیم ملی که حسین ممی پور، محمد رضا یعقوبی، مهدی طیبی و اکبر قربانی آن را تشکیل می دهند در صورت امکان در رقابتهای اوپن روسیه که 25 اسفند برگزار خواهد حضور خواهیم یافت.

رضا کوجواری در ادامه گفت: پس از رقابتهای روسیه رقابتهای جهانی آفریقای جنوبی در پروتوریا در اواخر اردیبهشت ماه را پیش روی داریم که دعوتنامه رسمی رقابتها به ایران ارسال شده و به خاطر کسب مقام سومی سال 2010 رقابتها توسط ایران دوباره برای دفاع از عنوان خود و کسب سهمیه پارالمپیک لندن را قدرت راهی پروتوریا خواهیم شد.

وی افزود: بلافاصله پس از رقابتهای افریقای جنوبی در رقابتهای بین المللی اوپن ترکیه در آنتالیا اعزام تا از عنوان قهرمانی رقابتها دفاع کرده و تعداد سهمیه تنیس باویلچر ایران اسلامی را در پارالمپیک لندن افزایش دهیم.

سرمربی تیم ملی تنیس باویلچر کشور خبر از برگزاری رقابتهای بین المللی تنیس باویلچر در تبریز داد و گفت: رقابتهای بین المللی تنیس باویلچر که توسط فدراسیون مقرر بود در مشهد یا تهران برگزار شود پس از رایزنی با فراسیون جهانی به تبریز منتقل شد و در تقویم فدراسیون جهانی تنیس گنجانده شده و این رقابتها سه تا پنج اکتبر سال 2011 برابر با 11 تا 13 مهر ماه 1390 در تبریز برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 1236628

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