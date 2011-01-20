سردخانه زیر صفر با ظرفیت بالا در قم وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسعود فرجی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خرید و ذخیره سازی مرغ، تحت نظارت کار‌شناسان کنترل کیفی شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان دامپزشکی استان قم در این استان، درحال انجام است.



وی افزود: پیش بینی می‌شود در قم، علاوه بر ذخایر قبلی، حجم قابل توجهی مرغ برای ایام پایانی امسال و شب عید، ذخیره سازی شود.



فرجی با اشاره به اینکه نبود سردخانه زیر صفر فعال با ظرفیت بالا در قم، یکی از مشکلات بخش کشاورزی در این استان است، خاطرنشان کرد: اجبارا، مرغ‌های خریداری شده برای ذخیره سازی به سردخانه‌های استان‌های همجوار ارسال می‌شود.



وی ادامه داد: در استان قم، دو سردخانه زیر صفر با ظرفیت بالا در حال احداث می‌باشد که تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا اوایل سال آینده، به بهره برداری می‌رسد.



فرجی ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی این دو سردخانه با ظرفیت 15 هزار تن در استان قم، مشکل ذخیره سازی در سال آینده مرتفع گردد.



مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان قم در ادامه یادآور شد: هماهنگی‌های لازم برای اخذ سهمیه کنجاله سویا و ذرت اختصاص یافته به استان قم، صورت گرفته و به محض دریافت این محصولات، به بهره برداران تحویل خواهد شد.