اصلاح و تربیت بزهکاران رسالت اصلی زندانبان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامحسین اسماعیلی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معا رفه مدیر کل زندانهای خراسان جنوبی در بیرجند، وظیفه زندانبان و زندان را اصلاح و تربیت بزهکاران دانست و اظهار داشت: رسالت اصلی ما اصلاح تربیت اشخاصی است که در جامعه دچار ناهنجاریهای رفتاری شده اند.

وی با بیان اینکه زندان بانی یک خدمت بسیار ارزشمند و ناشناخته در جامعه است، عنوان کرد: به عموم خدمات جامعه اسلامی توجه ویژه شده و این در حالی است که برخی خدمات از جمله زندانبانی مجهول و ناشناخته مانده است.

اسماعیلی زندانبانی را خدمت به جامعه دانست و افزود: جمعی از بزهکاران تهدیدکنندگان آرامش و آسایش شهروندان را به ریخته و موجب سلب آرامش می شوند، که باید در محیطی مجزا نگهداری شوند تا از آسیب آنها به جامعه جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه آمار زندانیان موجود در استان خراسان جنوبی تقریبا بیشتراز سایر استانها است، تصریح کرد: این میزان از میانگین کشوری 70 درصد بیشتر است.

اسماعیلی با بیان اینکه بیشترین آمار زندانیان خراسان جنوبی مربوط به جرائم مواد مخدر است، اظهار داشت: در این راستا باید تدابیری اندیشیده شود، که امکان ورود مواد مخدر از مرزهای شرقی کاهش یابد.

وی بر مرزبانی از مرزهای کشور تاکید کرد و گفت: ورود مواد مخدر از مرزها و رساندن آن تا استانهای دیگر نشانه ضعف عملکرد آن مرزبانی است.

اسماعیلی با بیان اینکه وجود زندان و ضرورت آن را باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم، تاکید کرد: در این زمینه باید دقت کرد، هم جامعه از خطرات و آسیب ‌های فرد زندانی ایمن بماند و هم محکوم و خانواده در فشار روحی و روانی قرار نگیرد .

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن دهه فجر، خاطر نشان کرد: بهمن ماه امسال به لحاظ شرایط داخلی و بین المللی تفاوت خاصی با سایر سال های گذشته دارد .

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور در پایان یاد آور شد: دهه فجر سال جاری بعد از خاموش شدن آتش فتنه و زدودن غبار آن از سطح جامعه با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری رنگ و بوی دیگری دارد .