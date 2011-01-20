سد مراش سبب تحول اقتصادی و کشاورزی منطقه انگوران می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر پنج شنبه در سفر خود به شهرستان ماهنشان و بازدید از روند پیشرفت سد مراش اظهار داشت: این سد سال گذشته کلنگ زنی شد که در حال حاضر دارای 25 درصد پیشرفت فیزیکی است و به شرط تأمین اعتبار پایان سال 91 بهره برداری خواهد شد.

رئوفی نژاد افزود: با اجرایی شدن این سد شاهد تحولاتی بزرگ در بخش های اقتصادی و کشاورزی و تامین آب شرب و صنعتی منطقه انگوران و دندی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه 70 سد در استان زنجان احداث می شود خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن این سدها و مهار آب استان قطعا ً استان زنجان شاهد عمران، آبادانی، تحول و تحرک اقتصادی در بخش های مختلف خواهد بود.

استاندار زنجان تصریح کرد: در حال حاضر 70 سد یا بهره برداری شده یا در دست اجراست یا طراحی شده و آماده کلنگ زنی است.

رئوفی نژاد محور دندی – ماهنشان را از محورهای نسبتا ً محروم استان دانست و گفت: رویکرد جدید نسبت به این منطقه سبب شد تا شاهد اجرای چندین پروژه مهم در این محور باشیم.

وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای رفع محرومیت و استفاده از ظرفیت های منطقه ماهنشان صورت می گیرد خاطر نشان کرد: با یک سرمایه گذاری در این منطقه می توان از ظرفیت های آن استفاده کرد و شاهد پیشرفت و تحول منطقه در بخش های مختلف بود.

استاندار زنجان، عملیاتی شدن پروژه ها را حاصل تعامل و همکاری مردم با مسئولین دستگاه های اجرایی دانست و گفت: اگر این تعامل و همکاری نبود پروژه های مختلف در استان به بهره برداری نمی رسید.

رئوفی نژاد در ادامه با اشاره به انجام سفر بعدی به شهرستان ماهنشان، از تشکیل شورای اداری شهرستان در سفر بعدی جهت مرور تمامی پروژه های این منطقه و بررسی مشکلات آنها خبرداد.