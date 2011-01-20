به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر حسین ریاضی صبح پنج‌شنبه در جلسه مشترک با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به صدور کارت ملی هوشمند برای نخستین بار در قم و ایجاد بسیاری از زیرساخت‌های لازم در این زمینه در قم افزود: باید با کمک مسئولان استان یکی از کاربردهای این کارت در حوزه سلامت تعریف شود تا بتوان بسیاری از اهداف مدنظر را محقق کرد.



وی با اشاره به امکانات و برخی زیرساخت‌های حوزه IT در بیمارستان شهید بهشتی اظهار داشت: باید با ایجاد شرایط و تقویت زیرساخت‌ها در این مرکز شرایط استفاده از این کارت‌ها را برای نخستین بار در کشور در بیمارستان شهید بهشتی قم فراهم کرد.



مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه کارت ملی هوشمند نقش بسیار مهمی در پرونده الکترونیکی سلامت دارد تصریح کرد: با وجود موفقیت‌های ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی قم در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد و طراحی این امکان در کارت‌های ملی هوشمند گام مهمی در حوزه سلامت خواهد بود.

مکاتبات تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی باید الکترونیکی باشد



ریاضی با بیان اینکه توسعه فناوری اطلاعات و آمار یکی از اهداف و اولویت‌های وزارت بهداشت است افزود: طبق ابلاغ وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی تمام این واحدها در استان‌های مختلف باید به سمت ایجاد و تقویت اتوماسیون اداری و مکاتبات الکترونیکی حرکت کنند.



وی موفقیت‌های دانشگاه علوم پزشکی قم را در حوزه فناوری اطلاعات قابل تحسین دانست و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این وزارتخانه باید تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی با استفاده از اتوماسیون ادارای به ستاد وزارت بهداشت متصل و بسیاری از فرآیندها که جنبه حقوقی و مالی ندارند از این طریق پیگیری شود.



مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضرورت ایجاد ارتباط الکترونیکی تمامی واحدهای ستادی و درمانی را یادآور شد و افزود: با گسترش اتوماسیون اداری بسیاری از فرآیندها در حوزه‌های مختلف مأموریتی مانند مراکز بهداشتی و درمانی و غذا و دارو توسعه و تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به درخواست‌های مردمی با سهولت بیشتری انجام می‌شود.



دکتر ریاضی با بیان اینکه طبق ماده 39 قانون پنجم توسعه باید پرونده الکترونیکی برای شهروندان ایجاد شود گفت: این پرونده الکترونیکی حاوی داده‌ها و اطلاعات سلامت شهروندان از پیش از تولد تا بعد از مرگ است.



وی افزایش کیفیت خدمات سلامت را یکی از اهداف اصلی ایجاد پرونده‌های الکترونیکی دانست و افزود: حرکت به سمت تشکیل این پرونده‌ها در مدیریت شاخص‌های آماری و همچنین توسعه فعالیت‌های پژوهشی و علمی نقش بسزایی دارد.



صرفه‌جویی 300 میلیون تومانی دانشگاه علوم پزشکی قم در مصرف کاغذ



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم در این جلسه با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات افزود: این دانشگاه به عنوان یکی از دستگاه‌های موفق در راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری و گسترش سطح پوشش آن در سه واحد ستادی، 150 مرکز، 6 بیمارستان و پنج دانشکده و با هزار کاربر توانسته در مدت سی ماه بالغ بر 300 میلیون تومان در کاغذ صرفه جویی کند.



دکتر سید شمس‌الدین حجازی با بیان اینکه راه رشد و ارتقای حوزه‌های مختلف بویژه سلامت در کشور از بسترIT می‌گذرد خاطرنشان کرد: با استفاده از شرایط فراهم شده در بستر وب در بسیاری از خدمات درمانی مانند تصویربرداری پزشکی و اورژانس 115 شاهد موفقیت‌ها و دستاوردهای بسیاری خواهیم بود.



وی با بیان اینکه برای تحقق توسعه فرآیند IT امسال و همزمان با هفته دولت سیستم GPS و PACS در اورژانس 115 و بیمارستان شهید بهشتی قم افتتاح شده تصریح کرد: ایجاد این سیستم GPS در حضور به موقع در صحنه حوادث و صرفه جویی در مصرف سوخت تاثیرگذار بوده است.



در ابتدای این جلسه مهندس کیال رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات این دانشگاه هم گزارشی از فعالیتها، اقدامات و دستاوردها در این حوزه بیان کرد.



مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین با حضور در مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم از نزدیک به بررسی امکانات و زیرساختهای حوزه IT در این مرکز پرداخت.

