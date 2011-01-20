شهرداری اهواز ملزم به جمع آوری متکدیان شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رضا نجاتی ظهر امروز در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان وجود این متکدیان را خطری برای شیوع بیماری های واگیردار در سطح شهر دانست و افزود: شهرداری باید برای تحقق این امر با قاطعیت و برنامه ریزی مناسب اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به سوزاندن زباله در منطقه برومی گفت: تعدادی از پیمانکاران به جای دفع و دفن بهداشتی زباله اقدام به سوزاندن آن می کنند که این مسئله مشکلات بهداشتی بسیاری برای ساکنان مناطق مجاور آن به همراه داشته است.



معاون فرماندار اهواز ضمن یادآوری ورود کاروانهای راهیان نور از بهمن‌ماه به خوزستان افزود: علاوه بر بسیجیان، حدود 600 هزار دانش‌آموز در قالب کاروانهای راهیان نور تا پایان سال به استان سفر می‌کنند که لازم است شرایط لازم به ویژه در زمینه مسائل بهداشتی برای آنها تأمین شود.

نجاتی تاکید کرد: بنابراین شهرداری‌ و دیگر سازمانهای متولی زمان را از دست ندهند و هرچه سریعتر نسبت به پاکسازی و نظافت ورودی شهرها و روستاها، رنگ‌آمیزی جداول و خط کشی خیابانها، هرس و زیباسازی درختان و فضای سبز، نصب علائم و تابلوهای راهنما، نظافت نمازخانه های بین راهی و مساجد و مدارس محل اسکان مسافران و کاروانها و نظارت بر بهداشت رستورانها و اغذیه فروشیها اقدام کنند.



وی با اشاره به محدودیت شرایط آب و هوایی خوزستان برای تفریح و استفاده از پارکهای عمومی در تمام ایام سال، خاطرنشان کرد: از بهمن ماه با گرم تر شدن هوا شهروندان استفاده بیشتری از فضاهای تفریحی خواهند کرد از این رو لازم است روشنایی این مکانها که در شرایط مطلوبی به سر نمی برد اصلاح و تامین شود.



معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اهواز در پایان بر اهمیت اجرای مصوبات شورای سلامت و امنیت غذایی و حل مشکلات توسط مدیران دستگاه ها تاکید کرد و از آنان خواست موضوعات جزئی را به فرمانداری ارجاع ندهند و خود شخصا نسبت به حل آنها اقدام کنند.