به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی قبل از ظهر پنج‌شنبه در همایش علمی کاربردی تبلیغ ویژه مبلغان دهه آخر صفر که در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، بحث هدفمندی یارانه‌ها را یکی از مسائل مهم و کار کلیدی در کشور خواند و افزود: دولت امروز کار بزرگی را مدیریت می‌کند و این مسئله باید از سوی مبلغان برای مردم تبیین شود.



وی تصریح کرد: امروز کشور در عرصه سیاسی یک قدرت مطرح، نقش آفرین و کارآمد در جهان است، در عرصه فرهنگی، فکری و دفاعی نیز از قدرت بالایی برخوردار می‌باشد و امروز دنیای استکبار نمی‌تواند تصور تعرض به خاک جمهوری اسلامی را داشته باشد اما متأسفانه ما یک قدرت اقتصادی مطرح در دنیا نیستیم.



ابوترابی با بیان اینکه کشور تنها متکی به مصرف نفت است، گفت: امروز با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید رسیدن به قدرت اقتصادی اتفاق افتاده است و این حتی در مدت زمان کوتاهی که از اجرای این قانون می‌گذرد به خوبی مشهود است به طوری که در این مدت اندک، در بخش مصرف نان، 30 درصد مصرف آرد و نان کشور کاهش یافته است.



اجرای هدفمندی، دنیای استکبار را از فکر شکست ایران مأیوس می‌کند



وی با اشاره به اینکه اسراف ریشه بسیاری از معضلات در کشور است، اظهار داشت: به اعتقاد من اجرای قانون هدفمندی، دنیای استکبار را از فکر شکست ایران مأیوس می‌کند چرا که ما قدرت سیاسی، فرهنگی و دفاعی هستیم و با این کار می‌رویم تا به یک قدرت اقتصادی بر‌تر نیز تبدیل شویم.



اسلامیت و جمهوریت دو رکن اساسی اقتدار کشور



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بحث فتنه را از دیگر مواردی ذکر کرد که در دوران تبلیغ باید در خصوص آن صحبت شود و تصریح کرد: دو رکن اساسی اقتدار ایران اسلامیت و جمهوریت آن است که اسلامیت آن از ولایت فقیه و جمهوریت آن از آرای مردم در صندوق‌ها به دست آمده است و امروز دشمن هر دوی این‌ها را هدف گرفته است.



وی تصریح کرد: در این میان ما در مقابل صد‌ها شبکه نوظهور و یک نبرد سنگین رسانه‌ای قرار گرفته‌ایم که باید این نبرد رسانه‌ای را مدیریت کنیم.



دکترین تهدید از مباحث قابل ارائه در تبلیغ



ابوترابی یکی دیگر از مسائل قابل ارائه در تبلیغ از سوی مبلغان را بحث دکترین تهدید عنوان کرد و افزود: این مسئله امروز در تحریم خلاصه می‌شود و روی آن نیز با تمام وجود کار می‌شود و این مسئله به خصوص در دو سال اخیر با جنگ رسانه‌ای ظهور بیشتری پیدا کرده است.



تحریم‌های اخیر کشور را به یک بلوغ رسانده و توانمند‌تر کرده است



وی تصریح کرد: اما تحریم‌ها نتوانسته‌اند به ما ضربه بزنند، بلکه ما را به یک بلوغ رسانده و ما را توانمند‌تر ساخته است و امروز در دنیا هیچ کشوری نیست که با این تحریم‌ها مواجه شود و بتواند تاب بیاورد و این قدرت ایران را می‌رساند که از تحریم‌ها عبور کرده و در جنگ رسانه‌ای هم پیروز بوده است.



ثمره رویارویی با دشمن؛ ارتقای سطح بینش و فهم مردم



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ثمره این جبهه رویارویی با دشمن، ارتقای سطح بینش و فهم مردم است و این شرایط کنونی کشور ایران است.



وی در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از مسائلی که لازم است برای جامعه بازگو شود نقش نظام دینی انقلاب اسلامی در تحولات اقتصادی، سیاسی، نظامی، کشوری، منطقه‌ای، قاره‌ای و بین المللی است که هر قدر که امکان دارد این موضوع باید تعریف و تبیین شود.



ابوترابی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انقلاب هر چه دارد از تاریخ فقاهت شیعه است، اظهار داشت: ما هر چه داریم از فقهایی داریم که به معنی واقعی کلمه، فقیه در دین بودند و امام خمینی‌(ره) نیز خود را فرزند این مکتب فقاهت می‌دید لذا برای این عرصه و نهاد جایگاه و منزلت ویژه‌ای برخوردار بود و رسالت حوزه علمیه قم نیز تربیت این انسان‌ها است و وظیفه ما نیز این است که در فهم دین از تمام توان و ظرفیت خود استفاده کنیم.



وی خاطر نشان کرد: امروز مشکلات ما به خاطر این است که فهم درستی از دین نداریم لذا باید حوزه‌های فهم دین در عرصه‌های عقیده، تهذیب، تزکیه، احکام و... را هر قدر که می‌توانیم ارتقا دهیم و ما به این حوزه نیاز جدی داریم و اگر تا امروز توانسته‌ایم از حوادث مختلف عبور کنیم به خاطر جایگاه ممتاز مقام ولایت و رهبری در فقاهت است که توانسته نقش خود را در برابر توطئه‌ها و هدایت مردم به خوبی ایفا نماید.

