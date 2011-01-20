رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار،؛ فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام کرد : دو فروند جنگنده رژیم اسرائیل به حریم هوایی لبنان تجاوز کردند.



بر اساس این بیانیه، جنگنده های دشمن روز چهارشنبه از فراز منطقه بلده رمیش در جنوب وارد آسمان لبنان شدند و پس از چند ساعت پرواز و گشت زنی هوایی در مناطق مختلف از فراز منطقه علماالشعب در جنوب به مناطق اشغالی بازگشتند.



تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به لبنان در حالی انجام شده است که این کشور با بحران سیاسی روبرو است.

پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند. این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد پایان داد.

سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به این اقدامات غیرقانونی خود پایان دهد اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه می دهد.



